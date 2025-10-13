Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по Харкову КАБами, є поранені (оновлено)

У Салтівському районі - велика пожежа.

Ввечері 13 жовтня російська окупаційна армія вдарила по Харкову КАБами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“За наявною інформацією, під ударом опинився Слобідський район”, - написав Терехов. 

Пізніше він повідомив, що внаслідок ударів по Харкову виникла велика пожежа у Салтівському районі.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що інформація щодо постраждалих не надходила.

Ігор Терехов повідомив про влучання по території медичного закладу, попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Пошкоджено щонайменше 12 приватних авто.

Відомо вже про 4 постраждалих.
Теми: , , ,
