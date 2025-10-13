Росіяни вдарили по Харкову КАБами, є поранені (оновлено)

Ввечері 13 жовтня російська окупаційна армія вдарила по Харкову КАБами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“За наявною інформацією, під ударом опинився Слобідський район”, - написав Терехов.

Пізніше він повідомив, що внаслідок ударів по Харкову виникла велика пожежа у Салтівському районі.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що інформація щодо постраждалих не надходила.

Ігор Терехов повідомив про влучання по території медичного закладу, попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Пошкоджено щонайменше 12 приватних авто.

Відомо вже про 4 постраждалих.