“Білі янголи” вивезли коня із зони бойових дій на Харківщині

Кінь потребував термінової медичної допомоги та ветеринарного догляду.

“Білі янголи” вивезли коня із зони бойових дій на Харківщині
“Білі янголи” вивезли коня із зони бойових дій на Харківщині
Фото: Поліція Харківщини

Екіпаж спецпідрозділу “Білий Янгол” вивіз коня із зони бойових дій у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Поліцейські спільно з представниками Червоного Хреста України та благодійної організації “Animals 911 Ukraine” провели рятувальну операцію з евакуації коня, який потребував термінової медичної допомоги та ветеринарного догляду”, - розповіли в поліції.

Оскільки тварина перебувала на території, розташованій у безпосередній близькості до лінії бойових дій, забезпечити належні умови для її життя було неможливо. 

Для порятунку залучили спецтранспорт, призначений для перевезення великих тварин. Також допомогли досвідчені зоозахисники, які добре знаються на поведінці коней.

Дорога до умовно безпечного місця тривала понад 100 кілометрів, коня діставили до притулку “Animals 911 Ukraine”, де він отримує необхідний ветеринарний догляд, харчування та турботу.

Зараз у притулку перебуває близько 450 тварин, евакуйованих із прифронтових територій Харківської та Донецької областей.
