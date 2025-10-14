У низці областей енергетики застосували аварійні відключення світла

У декількох областях України ввели аварійні відключення світла.

Про це повідомило Укренерго.

У компанії пояснили, що складна ситуація в енергосистемі зумовлена попередніми російськими обстрілами.

Відключення світла торкнулися Сумської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської областей, частково - Кіровоградської, Київської і Черкаської.

«У Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі. На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень», - додало Укренерго.

У НЕК зауважили, що триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах.