Володимир Миколаєнко, ексмер Херсона: «Росіяни били нас по битому, але ми вижили завдяки підтримці один одного».

Пане Володимире, ви вже трохи більше місяця перебуваєте на реабілітації після полону. Як почуваєтесь зараз?
Спасибі. Ну, набагато краще, ніж коли повернувся з полону. Я відчуваю, що наші лікарі справді можуть робити дива. І я хочу висловити їм велику подяку.
Ви сказали мені поза кадром, що вже набрали 9 кг – і це прекрасно.
Організм постійно вимагає їсти. Начебто не хочеш, але всередині щось каже: «Треба, бо завтра може не бути». Особливо солодке – не можу собі відмовити.
Ви розповідали про жахливі умови утримання в полоні, зокрема й про харчування. Не будемо на цьому зосереджуватись. Але цікаво: про яку їжу ви мріяли в полоні?
Мисочка творогу, сметанка, а ще – варення чи мед. Оце була моя мрія. І ще я мріяв про філіжаночку кави і шматочок сиру. А каву там узагалі ніколи не давали.
А чай, казали, був розбавлений?
Ну, розбавлена водичка, підфарбована. Тепер я п’ю чай із задоволенням. І каву –- із сиром. Мабуть, смак зовсім змінився, і сприйняття, і запахи –- все по-іншому. От як треба цінувати те, що маємо.
“Відмова від усього російського захищає нас краще за будь-яке укріплення”
Повернімося у спогадах аж у 2014 рік, коли ви стали міським головою Херсона. Тоді вже був анексований Крим, частково окуповані Луганська й Донецька області. Ви як міський голова бачили, що у Херсоні щось робиться для побудови оборонної стратегії, фортифікацій?
Дивіться, по великому рахунку, я виконував обов’язки міського голови з кінця лютого – як секретар міської ради. У травні 2014 року я пішов на вибори, тоді ж, коли балотувався Петро Олексійович. Після виборів я вже офіційно став міським головою.
Тож, як виконуючий обов’язки, я застав усі процеси: і захоплення Криму, і хвилю людей, які їхали з окупованих територій. Щодня ми приймали щонайменше сотню родин, спершу – з Криму, потім – із Донбасу.
Щодо фортифікацій – це була, так би мовити, місцева ініціатива. Хтось рив окопи, хтось ставив блокпости. Але держава тоді була у важкому стані. За підрахунками, лише близько 5 тисяч військових могли реально обороняти країну. Сподівання були на громадянське суспільство, на ініціативу людей, які заявили: південь і схід – це Україна, а не «ісконно русскіє землі», як малював Путін.
Сказати, що тоді була якась системна фортифікація, – ні. Хоча Херсон історично був містом-фортецею.
Зараз військові технології набагато розвинутіші, і я переконаний, що наші фахівці роблять усе можливе, щоб захистити міста. Але, як цивільна людина, я вважаю, що фортифікація – це не лише інженерні споруди чи «стіна дронів».
Це ще й ментальні фортифікації. Треба відмовлятися від усього російського: від музики, кіно, літератури. Це дуже важливо – і тоді ми зможемо захистити себе від колаборантів і зрадників навіть більше, ніж будь-якими укріпленнями.
У 2022 році була така єдність, усі казали – «жодного російського». А потім, коли ворожі війська відкотились від Києва – російська мова і контент знову повернулися.
Так. Я пам’ятаю, у 2014-му ми вирішили робити певний спротив окупантам, навіть у символічних речах. Зокрема, маркували російські товари в наших магазинах. Виконком затвердив рішення: наносити спеціальну позначку – матрьошку з агресивною посмішкою й автоматом Калашникова.
Торговельні мережі збунтувалися, мовляв, ми не будемо цього робити. Але рішення виконкому є обов’язковим. І все ж вони захищали російські товари, приховували їх, щоб не втратити прибуток. Головне було – вигода, а не державний інтерес. І це, звісно, викликає питання.
Мене тоді вразило, як після повномасштабного вторгнення херсонці й мелітопольці виходили на мітинги. Бо після Криму й Донбасу я не очікувала такого спротиву. Ви були впевнені, що ваші люди так чинитимуть?
Абсолютно впевнений. Я свого часу навчався в Севастопольському приладобудівному інституті, мав багато приятелів у Севастополі. Там дуже сильні зв’язки з Росією – багато флотських пенсіонерів, військових. Навіть моя наукова керівниця, Тетяна Іванівна Пупінцова, казала ще у 1990 році: «Я добре ставлюся до України, але якщо мене примусять розмовляти українською, я категорично проти».
І от ці ігри із мовним законом: регіональна мова, потім її скасування, – небезпечні. Насправді не можна ставити поруч українську і будь-яку іншу мову. Бо ми вже втрачаємо людей, які можуть вільно спілкуватися українською.
Але водночас і перегинати не варто. Так, певні проросійські настрої в суспільстві були. Але те, що вони намалювали на референдумах – це відверта брехня. Як і потім у Запоріжжі чи на Херсонщині. Їхня жадібність безмежна.
Що ж до Херсона – у мене не було жодних сумнівів, що Херсон – це Україна, і мешканці міста налаштовані проукраїнськи. Хоча, звісно, певний прошарок проросійського населення є.
Я згадую перші дні військових дій. Коли пішли мародери, ми з хлопцями з ТРО виходили кілька днів і відловлювали тих мародерів.
Цікаво те, що в таборі ми постійно піддавалися пропаганді: нас називали «фашистами», «нацистами», «негідниками». Може, я й «фашист», якщо таку назву справедливо дали б. Але те, що вони робили з нашими – це не по-людськи.
Коли нас привезли на обмін і довезли до кордону, ми побачили українські автобуси. Ми йшли до них радісні, посміхалися, ішли хто як – спокійно, без строю. А з іншого боку стояв натовп росіян: сумні, мовчазні. Дивишся на них і думаєш: «Ви ж їдете додому? Чого сумні?». Можна було б радіти: скоро обіймеш матір, дружину. Але, може, їх чекали Сибір, в’язниця чи фронт.
В одному з інтерв’ю ви казали, що коли звільняли Херсон у листопаді 2022 року, люди раділи й обіймали військових – це було неймовірно. Але навряд чи таке повториться в Криму чи в окремих районах Донеччини й Луганщини.
За ці роки там все настільки пронизане пропагандою, що змінити свідомість дуже складно. Навіть якщо порівняти із нашою ситуацією. Нам зранку до вечора з 6:00 до 22:00 вбивали в голову одну й ту саму риторику. Це радіо кричало настільки голосно, що ти й не чув інших людей поруч – у вухах, мов нав’язливий шум. Я навіть затикав ватою вуха, але це не допомагало.
Вони прагнули не лише фізично знищити нас, а й морально зламати – щоб у людей не було розумових здібностей, щоб не було вільної думки. Їхні політологи розповідали, яке це щастя – бути росіянином, тоді як інші – це люди другого сорту, «фашисти».
Логіка пропаганди дивна й суперечлива: одночасно ми «нацисти» і «нижча раса». Це нагадує російське «патріотичне» християнство – радше ідеологія, ніж релігія. Тобі вранці включають «папське» радіо, а ввечері тебе вбивають. Де тут християнство?
Вам віра допомагала триматися?
Я – віруюча людина, і молитва дуже тримала мене. Я звертався до Господа в думках. Був випадок: я випрошував релігійну літературу – Біблію чи Євангеліє. Наприкінці 2023 року нам роздали Євангеліє. Потім священник привіз мені Біблію – дуже дрібним шрифтом, я майже не міг читати через зір.
Хлопці пообіцяли читати мені вголос, але радіо кричало без перерви. Я просив старшого опера зробити хоча б годинну паузу – не виключати, а зменшити гучність, щоб ми могли читати. Пообіцяв, але не зробив.
А якусь літературу ще давали?
Дещо давали – літературу про боротьбу із радянською владою і російську класику.
Мені нещодавно один полонений розповідав, що їм Скабеєву постійно вмикали.
Ні, у нас телевізорів не було – то було привілеєм лише деяких у псевдореспубліках. Я б із задоволенням подивився б навіть російські новини. Ми не мали доступу до інформації взагалі, просили її.
"Ставлення росіян до Путіна змінилось – тепер вони не бачать сенсу у його словах"
А ви ж саме із росіянами спілкувалися, а не з жителями псевдореспублік, які по суті є українцями. От вони просто вважають нас, ви кажете, фашистами, а Путіна обожнюють, вірять в його якусь ідеологію.
Багато з них «отруєні» цією ідеологією – вона працює державним механізмом. Багато хто вірить щиро, але під час цієї війни до деяких прийшло розуміння, що вони обмануті.
Я чув від деяких росіян, що їх обманули – особливо, коли ми говорили про 9 травня. Я пояснював: «У нас 9 травня – державне свято», і люди бачили, що пам’ятники й вшанування існують. Тому фейки про те, що в нас нібито немає пам’яті, розвалювалися на очах.
Пропаганда також розганяла міфи про «Азов», «Айдар», «Правий сектор» – мовляв, ці підрозділи бігають містом. І ще був епізод, коли Путін пропонував Збройним силам України «об’єднатися», а потім уже називали ЗСУ «бандою терористів», яка тримає міста в заручниках. Вони не могли визначитися: або ми «супернація», або всі ми – терористи. Отака плутанина.
Чи проявляли агресію проти вас під час звільнення Київщини чи Харківщини?
Так, ми це відчували. Як тільки наші проводили контрнаступ і звільняли села, у них одразу ж зростала агресія. Але вони й применшували події: казали, що ми лиш «три села» звільнили.
Я говорю: «Ну, якщо три села – це Херсон, Каховка, Берислав – тоді мене влаштовують такі села». І вони одразу розуміли, що применшують.
Знову ж, ставлення росіян до політики Путіна змінилося. Після нового року ми якраз були на прогулянці, і я питаю: «Що Путін сказав у своєму новорічному зверненні стосовно війни? Чи є перемовини? Чи видно кінець цієї війни?»
Відповідь була: «Та що він може сказати? Як завжди, нічого». Ось таке їхнє ставлення до президента.
До речі, була ситуація. Один оперативник переганяв людей з одного корпусу в інший: йому дали доручення зайти, забрати якийсь документ, занести його. А він відповів: «Та я роблю тільки за ті гроші, що мені платять».
Було відчуття, що їм платять копійки. І вони говорили про шалені ціни на картоплю, на м’ясо: наприклад, 700-800 рублів за яловичину чи свинину. Життя в них стало дорожчим і їхні родини, мабуть, не дуже вдячні за такі зарплати.
Ще хотіла про співкамерників запитати. Ви казали, що у вас було 16 людей в одній камері. Ким вони були?
Наші, виключно наші. Потім людей стало менше. Востаннє, коли мене звільняли, у камері було 11 людей – кілька ліжок винесли, бо простору не було. Ліжка були в два яруси, а в Воронежі – і в три. Прохід до туалету був вузький – і все.
А ви якось один одного підтримували зі співкамерниками?
Ми жили завдяки підтримці один одного. Іноді люди втрачали сили: хтось наносив собі порізи, хтось намагався вчинити самогубство. Без підтримки – не виживеш.
У таких умовах, коли кожен міг думати лише про себе, дбати про іншого – це справжнє диво. Я відчував це щодня: коли нахлине відчай, плече сокамерника рятує. Це дуже важливо.
У камері практично не обмежували спілкування між нами. Але на виходах у дворик забороняли передавати інформацію. А ми просили хоч якусь інформацію у «новеньких», бо багатьох привозили пізніше – у 2023 чи 2024 роках. І дивно, що їх і звільняли раніше.
Але зрозуміло, що тих, хто брав участь у подіях 2022 року, судили інакше, зокрема, морпіхів 36-ї бригади з Маріуполя. Їх змушували давати покази, говорити, що саме наші військові руйнували міста, підривали театри, вбивали цивільних. Дехто під тиском погоджувався. Коли тебе б’ють вже по битому – це неймовірно боляче. Були ті, хто витримав, наприклад, фермер Віктор Якович (не називаю прізвища, бо він досі в полоні). Його намагалися звинуватити в крадіжці чи продажі зброї, били, мабуть, місяць. Але він витримав – і від нього відчепилися. Інші підписували папери, щоб припинили бити.
Що допомагало вижити?
Підтримка друзів і товаришів по нещастю. Коли відчуваєш, що поруч є людина, яка може віддати тобі останнє, – це рятує життя. Саме це допомагало мені.
Поговорімо про Херсон. Ви плануєте повертатися?
Так, однозначно. Я планую повернутися в Херсон і зараз визначаюся, як себе реалізувати, чим допомогти місту, кого долучити до процесу, що потрібно Херсону. З Києва важко зрозуміти всі потреби – треба бути там.
В першу чергу я хочу думати про реабілітацію херсонців, постраждалих від війни. Військовим зараз приділяють багато уваги – велика подяка за це. Але цивільні люди в Херсоні щодня ризикують через дрони та обстріли. Я бачив офіційну статистику: 36 вбитих і понад 200 поранених у серпні. Це напрямок, у якому можна працювати першочергово.
Що ще потребує Херсон? Я згадую мирні роки: місто жило «по залишковому принципу». Гроші й увага йшли переважно до великих міст та столиці, а про Херсон чи Миколаїв забували.
В Україні лише два міста мали відзнаку ООН як «міста толерантності» – Маріуполь і Херсон. Вони найбільше прийняли переселенців свого часу. Херсон ще з 2014 року допомагав усім, хто тікав від війни: люди віддавали останнє, ділилися всім, чим могли.
Та згодом чомусь вирішили, що Маріуполь важливіший, і вся донорська допомога почала йти саме туди. А Херсон лишився трохи в тіні, хоча ми завжди наголошували: Херсонщина – це ворота до Криму. Саме тут кримчани мають бачити, що Україна – це потужна й гідна держава, до якої хочеться повертатися, а не йти до Росії.
Можливо, зараз щось зміниться. Є певні державні програми для ВПО, але більшість із них – лише про переселення. А люди не завжди хочуть виїжджати.
Ми не говоримо в першу чергу про виїзд, а про реабілітацію та відновлення. Я теж збираюсь повернутися до Херсона, але розумію: спочатку організм потребує відновлення.
"Не планую більше балотуватися в мери, хочу займатися громадською діяльністю"
Ви хотіли б стати міським головою Херсона?
Ні. Я вже «наївся» цього добра. Досить. Хай інші спробують.
Але хто, як не міський голова, може зробити якісь кардинальні зміни в місті?
Слухайте, ну, я наведу свій приклад. Я був міським головою, але в мене не було жодного свого депутата. Я постійно лавірував між цими депутатами. А ми ж розуміємо, що будь-яке рішення має бути ухвалене більшістю депутатського корпусу. І це було дуже важко.
У кожного депутата – свої інтереси. Вони, звісно, вирішували проблеми своїх округів, і для них це було важливіше, ніж якісь загальні міські питання. Тому ця робота зовсім не «булочка з маслом». Не хочу більше цього «задоволення». Хочу більше громадської діяльності. Так, я готовий реалізовувати себе саме в громадському секторі.
Чи задоволені ви тим, як держава підтримує після повернення з полону?
Так. Що стосується медичної допомоги – я бачу в лікарнях, яка увага, любов і турбота про наших бійців. Я справді задоволений. І щодо реабілітації теж: багато хлопців відновлюються по чотири-п’ять місяців. Мені здається, що використовуються всі можливості. Можливо, не скрізь однаково, але загалом – система працює.
Так, дійсно, для військових більше можливостей. На жаль, із цивільними полоненими ситуація набагато гірша.
Але, знаєте, є різниця по відомствах: Міністерство оборони – це одне, МВС – інше, ДПСУ – третє. Десь трохи краще, десь гірше. Зрозуміло, бо всюди працюють різні люди, і від їхнього ставлення та відповідальності багато залежить. Але загальна картина, як на мене, – задовільна.
Я впевнена, що вам хочеться і тиші, і спокою, але масовані атаки ви вже застали. Як сприймаєте це все?
Ви знаєте, якось не страшно. Я навіть жартую: те, що вже пройшов, привчило сприймати усе спокійніше. Думаю: «Ну, буває, і це пройде». А від долі не втечеш. Тому реагую спокійно.
Війна, звісно, неприємна. Але відверто кажу – у полоні я думав, що ситуація на фронті краща, ніж є зараз. Дуже багато цих «братів» з боку Росії посилають просто на забій, як гарматне м’ясо. Втрат не рахують, адже населення велике.
І, як колись сам Путін казав: «З цими п’яними легше працювати: випив, поїв, грошей обіцяли – і вперед». От така в них «робоча сила». А ми – інші, з нами важче, ми думаємо, аналізуємо.
І останнє запитання. Ви, наче машина часу: можете зараз дізнатися про все, що сталося за ці три з половиною роки. Вам цікаво це все, чи намагаєтеся абстрагуватися?
Знаєте, мені цікаво. Але поки сприймаю це головою, а не серцем. Так і з Херсоном. Для більшості херсонців він уже змінився. А для мене – ні. І, чесно, мені буде дуже важко повернутися додому й побачити все це своїми очима: руйнування, варварство.
Кожного дня там руйнують місто. Цивільних майже не лишилось. Для них кожен, хто ходить – чи дитина, чи старенький – «військовий у цивільному». І їх убивають, ніби тренуються на полюванні. Це дуже важко прийняти.
Я вас розумію. Я сама з Ірпеня. Коли повернулася після звільнення, їздила по Бучі, по Ірпеню. Спочатку було страшно й боляче – розумієш, що тут катували, тут убивали наших людей. Але потім бачиш: діти граються, люди сміються, хтось одружується, народжує…І відчуваєш – Боже, яке щастя, що ми живі, що це знову наша земля.
100%. Я теж хочу побачити свій Херсон.
І я бажаю вам це зробити.
Дякую. А я запрошую вас у Херсон – за два-три місяці. Побачимо все разом.