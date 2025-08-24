Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Стабілізація під Добропіллям
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З російського полону повернуся журналіст Хилюк та ексмер Херсона Миколаєнко

Їх обох окупанти викрали на початку війни, навесні 2022 року. 

Дмитро Хилюк
Сьогодні з полону повернувся журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк.

Про це пише Суспільне з посиланням на Медійну ініціативу за права людини.

Хилюка російські військові викрали 3 березня 2022 року в селі Козаровичі під час окупації Київщини. Торік правозахисна організація "Репортери без кордонів" підтвердила, що журналіст живий. Хилюк покинув СІЗО № 2 у Новозибкові неподалік кордону з Білоруссю та Україною, приблизно 13 травня 2023 року. Він перебував у цій в'язниці більше року без жодних правових підстав, що задокументовано організацією за допомогою кількох неопублікованих свідчень, які підтверджують його затримання.

Цьогоріч у червні звільнений з російського полону український військовослужбовець повідомив, що викрадений росіянами журналіст Дмитро Хилюк досі утримується у Володимирській області Росії.

Також у рамках обміну звільнили колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка. Це підтвердила його племінниця Ганна Коршун-Самчук. 

Ексмера Херсона російські військові викрали 18 квітня 2022 року. Напередодні колишній мер Херсона отримував погрози від місцевих колаборантів.

За словами Коршун-Самчук, Володимира Миколаєнка вже чула дружина, він їй подзвонив. Перше, що сказав ексочільник Херсона було "Слава Україні". Вона додала, що особисто не спілкувались, і чекає, коли дозволять це зробити. "Це було просто дуже коротке повідомлення, що на території України звільнений й все. Мені та сестрі Володимира Васильовича подзвонила дружина, всім вже родичам сказали", — розповіла племінниця звільненого з полону ексмера.

Володимир Миколаєнко
Володимир Миколаєнко

Як повідомляє Радіо Свобода, раніше сьогодні Росія заявила про обмін військовополоненими з Україною. За її твердженням, додому повернулися 146 українських військовополонених. Офіційно українська сторона про це поки не повідомляла.
