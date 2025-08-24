З російського полону повернуся журналіст Хилюк та ексмер Херсона Миколаєнко

Їх обох окупанти викрали на початку війни, навесні 2022 року.

Сьогодні з полону повернувся журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк.

Про це пише Суспільне з посиланням на Медійну ініціативу за права людини.

Хилюка російські військові викрали 3 березня 2022 року в селі Козаровичі під час окупації Київщини. Торік правозахисна організація "Репортери без кордонів" підтвердила, що журналіст живий. Хилюк покинув СІЗО № 2 у Новозибкові неподалік кордону з Білоруссю та Україною, приблизно 13 травня 2023 року. Він перебував у цій в'язниці більше року без жодних правових підстав, що задокументовано організацією за допомогою кількох неопублікованих свідчень, які підтверджують його затримання.

Цьогоріч у червні звільнений з російського полону український військовослужбовець повідомив, що викрадений росіянами журналіст Дмитро Хилюк досі утримується у Володимирській області Росії.

Також у рамках обміну звільнили колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка. Це підтвердила його племінниця Ганна Коршун-Самчук.

Ексмера Херсона російські військові викрали 18 квітня 2022 року. Напередодні колишній мер Херсона отримував погрози від місцевих колаборантів.

За словами Коршун-Самчук, Володимира Миколаєнка вже чула дружина, він їй подзвонив. Перше, що сказав ексочільник Херсона було "Слава Україні". Вона додала, що особисто не спілкувались, і чекає, коли дозволять це зробити. "Це було просто дуже коротке повідомлення, що на території України звільнений й все. Мені та сестрі Володимира Васильовича подзвонила дружина, всім вже родичам сказали", — розповіла племінниця звільненого з полону ексмера.

Фото: Facebook / Кочубеївська громада Володимир Миколаєнко

Як повідомляє Радіо Свобода, раніше сьогодні Росія заявила про обмін військовополоненими з Україною. За її твердженням, додому повернулися 146 українських військовополонених. Офіційно українська сторона про це поки не повідомляла.