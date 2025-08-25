Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Харківщині судитимуть податківців, які вимагали хабарі від підприємців

Гроші брали як за можливість вести бізнес без штрафів, так і за швидке закриття ФОП без додаткових перевірок.

На Харківщині судитимуть податківців, які вимагали хабарі від підприємців
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно заступниці начальника одного з управлінь та начальниці відділу податкової служби Харківщини. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що посадовці організували системне вимагання хабарів від підприємців. Гроші брали як за можливість вести бізнес без штрафів, так і за швидке закриття ФОП без додаткових перевірок.

"Схему організувала заступниця начальника управління. Вона давала підлеглим вказівки щодо підприємств, які потрібно «опрацювати», аби ті погодилися на «співпрацю» та почали платити хабарі. У середньому підприємці передавали до 5 тис. доларів США. Задокументовано 8 таких випадків", - зазначили в ДБР.

У межах розслідування один із учасників погодився на співпрацю зі слідством та дав викривальні покази проти своєї керівниці. Суд уже затвердив угоду про визнання ним винуватості.

Натомість головна організаторка та її підлегла обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Окрім цього, під час документування одного з епізодів слідчі вийшли на бухгалтерку приватного підприємства. Вона передала податківцям хабар за швидке закриття підприємства без штрафів. Бухгалтерка обвинувачується у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. 
