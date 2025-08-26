У Києві колишні міліціонери створили мережу нелегальних гральних клубів

Підпільні заклади працювали в закритому форматі і для "своїх" клієнтів.

У Києві припинили діяльність мережі гральних закладів з багатомільйонними прибутками.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зловмисники на чолі з двома колишніми міліціонерами налагодили діяльність 10 гральних комплексів у кількох районах столиці. Підпільні заклади працювали в закритому форматі і для "своїх" клієнтів.

За оперативною інформацією, щоденний прибуток одного комплексу становив у середньому 50 тисяч гривень. А вся мережа азартних закладів приносила спільникам приблизно півмільйона гривень на день, тобто майже 15 мільйонів гривень щомісяця.

Організаторами незаконного бізнесу виявилися двоє братів з Вінниччини, які раніше проходили службу в слідчих підрозділах ще міліції.

"Після звільнення з органів внутрішніх справ обоє перейшли на інший бік закону – ставши на злочинний шлях заробітку грошей. До своєї незаконної діяльності брати залучили й інших осіб – чоловіків і жінок, які допомагали їм в організації діяльності мережі гральних комплексів по всьому Києву. Так, наприклад, частина фігурантів виконувала функції адміністраторів, інші підшукували приміщення для відкриття нових «філій» та здійснювали інкасацію прибутку. Ще один змовник відповідав за технічне обслуговування мережі закладів", - розповіли правоохоронці.

Користувалися спільники й перевіреним способом "ліквідації" конкурентів - вони викликали поліцію до їхніх закладів через підставних осіб.

Персонал для роботи в залі підбирали ретельно та інструктували щодо правил роботи з клієнтами. Для робітників діяв дрес-код, заборона вживання алкоголю на робочому місці та обов'язкове звітування щодо роботи в робочий чат.

Крім того, організатори незаконного бізнесу могли співпрацювати з іншими "тіньовими" гральними закладами, власники яких погоджувалися платити "відкати" за можливість співпрацювати.

Правоохоронці провели понад 70 санкціонованих обшуків. У межах заходів виявили і вилучили комп'ютерну та іншу техніку, якою були обладнані нелегальні гральні зали, мобільні телефони, а також чорнову бухгалтерію, зброю та набої. Вилучене відправлено на експертизу. Наразі головним 12-м фігурантам слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2. Їм інкриміновано незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, вчинену організованою групою.

Раніше, в липні, Асоціація українських операторів грального бізнесу заявила про проведення спецслужбами операції з блокування 133 нелегальних онлайн-казино.