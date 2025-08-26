Головне за ніч та ранок вівторка, 26 серпня: понад 170 боєзіткнень, обстріли Донеччини, ефект від ударів по російських НПЗ

Нічна повітряна атака, 174 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, чергові "два тижні" Трампа, участь України у Євробаченні-2026.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполя і Серебрянки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 890 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1077830 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі сили ППО збили 47 російських безпілотників із 59.

Зафіксовано влучання 12 безпілотників на 9 локаціях.

Докладніше – в новині.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення.

Загалом за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 550 людей, у тому числі 119 дітей.

Більше інформації – в новині.

Шеф канцелярії польського президента Збіґнєв Боґуцький заперечив, що вето, накладене президентом Карольом Навроцьким на закон про допомогу українцям, припинить фінансування Інтернету Starlink для українських військ.

Він звинуватив віцепрем'єра Крістофа Гаковського, який вчора поширив відповідну інформацію, у створенні маніпуляцій і дезінформації і запевнив, що витрати на Starlink покривають рахунком чинного законодавства.

Подробиці – в новині.

Україна посилила атаки дронів по російських нафтопереробних заводах та експортній інфраструктурі, завдавши ударів по найважливішому сектору економіки Путіна, пише Reuters.

Видання зазначає, що атаки порушили переробку та експорт нафти Москвою, створили дефіцит бензину в деяких частинах Росії та стали відповіддю на просування Москви на передовій та її удари по газових та енергетичних об'єктах України. За словами аналітиків, цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах та заперечити твердження, що Україна нібито вже програла війну після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці цього місяця.

За розрахунками Reuters, атаки України на 10 заводів скоротили їхні нафтопереробні потужності щонайменше на 17%, що становить 1,1 мільйона барелів на день.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вчергове заявив репортерам в Овальному кабінеті, що для Росії "можуть настати дуже серйозні наслідки" в разі відмови припинити війну в Україні.

Але, за традицією, лише «через два тижні».

Як пише CNN, республіканець традиційно почав говорити про те, що "чекатиме на події наступних тижня чи двох". Після цього, в разі відсутності мирної угоди, він збирається "дуже рішуче втрутитися" і "ми або домовимося, або ні".

Трамп також охарактеризував війну як "те, що повинне закінчитися", але звично пом'якшив свою риторику словами "побачимо, що станеться".

На думку президента США, диктатор Путін не хоче зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, бо той йому "сильно не подобається".

Український суспільний мовник підтвердив, що наступного року наша країна буде представлена на пісенному конкурсі "Євробачення", який прийматиме столиця Австрії Відень.

До ювілейного 70-го Євробачення організатори національного відбору обіцяють підготувати декілька сюрпризів, про які розповідатимуть "вже незабаром".

Півфінали віденського конкурсу відбудуться 12 та 14 травня, а фінал арена "Вінер Штадтгалле" прийматиме 16 травня. Австрія стане господаркою Євробачення вже втретє.

Цього року Україну представляв гурт Ziferblat, який посів дев'яте місце.

