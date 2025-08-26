За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1077830 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1077830 (+890)
- танків – 11134 (+4)
- бойових броньованих машин – 23178 (+3)
- артилерійських систем – 31979 (+33)
- РСЗВ – 1472 (+0)
- засоби ППО – 1211 (+0)
- літаків – 422 (+0)
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95)
- крилаті ракети – 3598 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59769 (+97)
- спеціальна техніка – 3950 (+2).
Дані уточнюються.