Головне за вівторок, 26 серпня: оновлення порядку перетину державного кордону, 130 боєзіткнень, атака на Шосткинську громаду

Бойові дії на Донеччині, 130 бойових зіткнень, ворожі обстріли, знеструмлення шахт на Донеччині. Яким запам’ятається 1280-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 серпня відбулося 130 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень з початку доби - на Покровському (30) та Лиманському (27) напрямках. Активні бойові дії тривають і на Новопавлівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 серпня – в новині.

Основна увага Сил оборони зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках, повідомив головком Олександр Сирський за результатами наради з президентом.

Він підкреслив, що першочерговим пріоритетом є посилення стійкості оборони. На нараді йшлося про фронт і ситуацію на прикордонні з росіянами і білорусами. Обговорили і потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту.

«Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини – тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій», – прокоментував Сирський.

Зранку ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Поранені троє чоловіків 35, 44 та 48 років. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Унаслідок ударів частина Шосткинщини залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні, є перебої зі зв’язком.

Розгорнуті Пункти незламності, тривають відновлювальні роботи.

Сьогодні, 26 серпня, внаслідок обстрілу були знеструмлені шахти на Донеччині, повідомив нардеп, голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець.

“Унаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади. 148 гірників залишаються під землею”, – написав Волинець.

Згодом ДТЕК підтвердив атаку на шахту: загинув працівник, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників. Станом на 14:30 їх підняли, уточнив Волинець.

Уряд оновив порядок перетину державного кордону і дозволив чоловікам віком до 22 років безперешкодно перетинати кордон України.

"Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку", – повідомила у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.

"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною", – зазначила очільниця уряду і додала, що зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Тримаймося!