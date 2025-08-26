Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Покровський, Добропільський, Запорізький, Новопавлівський, Куп'янський: Сирський назвав напрямки, до яких прикута основна увага

Є позитивні тенденції на Сумському і Харківському. 

Покровський, Добропільський, Запорізький, Новопавлівський, Куп'янський: Сирський назвав напрямки, до яких прикута основна увага
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Фото: Сирський у Telegram

Основна увага Сил оборони зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках. Про це головком Олександр Сирський повідомив за результатами наради з президентом.

Він підкреслив, що першочерговим пріоритетом є посилення стійкості оборони. На нараді йшлося про фронт і ситуацію на прикордонні з росіянами і білорусами. 

“Російський агресор не відмовляється від своїх загарбницьких планів. На перешкоді їм стоїть українська армія, яка опирається на весь український народ, відчуваючи його підтримку. Основна наша увага зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках. Під час наради обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту.

Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини – тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій”, – прокоментував Сирський.

  • Цього місяця Сирський попередив, що окупанти збираються активізувати наступ на Запорізькому напрямку. Основним же напрямком удару для ворога залишається Донецька область. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies