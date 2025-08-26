Покровський, Добропільський, Запорізький, Новопавлівський, Куп'янський: Сирський назвав напрямки, до яких прикута основна увага

Основна увага Сил оборони зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках. Про це головком Олександр Сирський повідомив за результатами наради з президентом.

Він підкреслив, що першочерговим пріоритетом є посилення стійкості оборони. На нараді йшлося про фронт і ситуацію на прикордонні з росіянами і білорусами.

“Російський агресор не відмовляється від своїх загарбницьких планів. На перешкоді їм стоїть українська армія, яка опирається на весь український народ, відчуваючи його підтримку. Основна наша увага зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках. Під час наради обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту.

Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини – тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій”, – прокоментував Сирський.