Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського

Під час засідання американського уряду президент США Дональд Трамп різко висловився про заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо Президента України Володимира Зеленського.

Республіканця запитали, як він може прокоментувати твердження кремлівського дипломата, що Зеленський "нелегітимний" і "не може підписувати юридичні документи", але буде вважатися російською владою "фактичним лідером київського режиму".

Трамп назвав це твердження "фігнею" - вжив слово "bullshit", яке в американській пресі зазвичай цензурують як лайливе. Він також додав, що "вони всі займаються показухою, неважливо, що вони кажуть".