На Кіровоградщині оголошувати повітряну тривогу будуть по районам

Водночас у разі ракетної небезпеки сирена вмикатиметься по всій області.

На Кіровоградщині оголошувати повітряну тривогу будуть по районам
У Кіровоградській області оголошувати повітряну тривогу будуть по районам.

Про це повідомила пресслужба Кіровоградської ОВА.

“На Кіровоградщині з 1 вересня повідомлення про повітряну небезпеку при загрозі ворожих дронів оголошуватиметься тільки в конкретних адміністративних районах, які перебувають під загрозою”, - йдеться у повідомленні. 

Водночас у разі ракетної небезпеки сирена вмикатиметься по всій області.

Нову систему оповіщень тестуватимуть з 27 по 31 серпня. 
