На Кіровоградщині оголошувати повітряну тривогу будуть по районам

У Кіровоградській області оголошувати повітряну тривогу будуть по районам.
Про це повідомила пресслужба Кіровоградської ОВА.
“На Кіровоградщині з 1 вересня повідомлення про повітряну небезпеку при загрозі ворожих дронів оголошуватиметься тільки в конкретних адміністративних районах, які перебувають під загрозою”, - йдеться у повідомленні.
Водночас у разі ракетної небезпеки сирена вмикатиметься по всій області.
Нову систему оповіщень тестуватимуть з 27 по 31 серпня.
- З 24 липня у Київській області запрацювала диференційована повітряна тривога. Її сигнал лунатиме лише в тих районах, де є реальна загроза і зафіксовані ворожі цілі.
- Із 1 вересня у Львівській області повітряну тривогу оголошуватимуть диференційовано, тобто по районах, у яких є загроза застосування ворожих цілей.