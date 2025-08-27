На Кіровоградщині оголошувати повітряну тривогу будуть по районам

Водночас у разі ракетної небезпеки сирена вмикатиметься по всій області.

У Кіровоградській області оголошувати повітряну тривогу будуть по районам.

Про це повідомила пресслужба Кіровоградської ОВА.

“На Кіровоградщині з 1 вересня повідомлення про повітряну небезпеку при загрозі ворожих дронів оголошуватиметься тільки в конкретних адміністративних районах, які перебувають під загрозою”, - йдеться у повідомленні.

Нову систему оповіщень тестуватимуть з 27 по 31 серпня.