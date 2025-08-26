«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Із 1 вересня повітряну тривогу на Львівщині оголошуватимуть порайонно

У випадку загрози застосування "Кинджалів" повітряну тривогу оголошуватимуть по всій території України.

Фото: BBC

Із 1 вересня у Львівській області повітряну тривогу оголошуватимуть диференційовано, тобто по районах, у яких є загроза застосування ворожих цілей. 

Про це розповіли у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"Державною службою України з надзвичайних ситуацій Львівська область визначена як одна з дванадцяти областей України, де з 1 вересня поточного року сигнал "Повітряна тривога" подаватиметься диференційовано", – йдеться у повідомленні. 

Тому сигнал "Повітряна тривога" буде оголошуватися по окремих районах у разі виникнення безпосередньої небезпеки – наближення безпілотників до кордонів відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Однак у випадку загрози застосування аеробалістичної ракети "Кинджал" повітряна тривога оголошуватиметься по всій території України одночасно.

Також зазначають, що апаратура територіальної системи оповіщення до цього готова, і  система дозволяє включити як усі гучномовці одночасно, так і окрему сирену. Але закликають слідкувати за офіційними джерелами інформації - телеграм-каналом "Оповіщення ЦЗ" та мобільним додатком "Повітряна тривога".

У липні на Київщині запрацювала диференційована повітряна тривога. Її сигнал лунає лише в тих районах, де є реальна загроза і зафіксовані ворожі цілі. 
