Рубіо обговорив з очільниками МЗС дипломатичні кроки припинення війни

У Державному департаменті Сполучених Штатів повідомили, що очільник відомства Марко Рубіо провів розмову зі своїми колегами-міністрами закордонних справ європейських країн щодо врегулювання російсько-української війни.

Як пише "Українська правда", спілкування відбувалося у телефонному форматі за участі одразу дев'яти посадовців. Окрім Рубіо, участь взяли очільники МЗС з Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, а також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Згідно зі звітом Держдепу, сторони "домовилися продовжити координацію дипломатичних зусиль для припинення війни шляхом тривалого переговорного врегулювання".