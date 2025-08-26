Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Стабілізація під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Рубіо обговорив з очільниками МЗС дипломатичні кроки припинення війни

Вийшов "формат дев'ятьох".

Рубіо обговорив з очільниками МЗС дипломатичні кроки припинення війни
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

У Державному департаменті Сполучених Штатів повідомили, що очільник відомства Марко Рубіо провів розмову зі своїми колегами-міністрами закордонних справ європейських країн щодо врегулювання російсько-української війни.

Як пише "Українська правда", спілкування відбувалося у телефонному форматі за участі одразу дев'яти посадовців. Окрім Рубіо, участь взяли очільники МЗС з Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, а також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Згідно зі звітом Держдепу, сторони "домовилися продовжити координацію дипломатичних зусиль для припинення війни шляхом тривалого переговорного врегулювання".
