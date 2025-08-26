Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Війна

За добу Сили безпілотних систем уразили ще понад 770 цілей росіян

Ліквідували майже 110 окупантів.

втрати росіяни, фото ілюстративне
Фото: Скрін з відео

Сили безпілотних систем за добу уразили 772 унікальні цілі російських окупантів. 

Про це повідомило командування СБС.

Так, вдалося знищити 108 росіян, 85 поранені.

Серед інших втрат ворога:

  • 48 одиниць автомобільної техніки та 18 мотоциклів; 
  • 17 артилерійських систем, 6 танків та 4 одиниці бронетехніки. 
  • 64 БпЛА типу «коптер» та «крило», а також уражені 18 точок вильоту операторів БпЛА.

Всього протягом серпня (01–26.08) знищено/уражено 18866 цілей, з яких 4432 – особовий склад противника, додали у Командуванні.
﻿
