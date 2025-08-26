За добу Сили безпілотних систем уразили ще понад 770 цілей росіян

Всього протягом серпня (01–26.08) знищено/уражено 18866 цілей, з яких 4432 – особовий склад противника, додали у Командуванні.

Про це повідомило командування СБС.

