За добу Сили безпілотних систем уразили ще понад 770 цілей росіян

Сили безпілотних систем за добу уразили 772 унікальні цілі російських окупантів.
Про це повідомило командування СБС.
Так, вдалося знищити 108 росіян, 85 поранені.
Серед інших втрат ворога:
- 48 одиниць автомобільної техніки та 18 мотоциклів;
- 17 артилерійських систем, 6 танків та 4 одиниці бронетехніки.
- 64 БпЛА типу «коптер» та «крило», а також уражені 18 точок вильоту операторів БпЛА.
Всього протягом серпня (01–26.08) знищено/уражено 18866 цілей, з яких 4432 – особовий склад противника, додали у Командуванні.