Поліція підозрює працівницю моргу на Харківщині у викраденні золотих прикрас з тіл загиблих захисників України

Викрадене майно молодша медична сестра моргу здавала до ломбардів.

Фото: Поліція Харківщини

Поліція Харківської області підозрює 62-річну працівницю Чугуївського відділення моргу у викраденні золотих прикрас з тіл загиблих захисників України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними поліції, жінка систематично знімала із загиблих військовослужбовців золоті обручки, інші прикраси та відбирала мобільні телефони. 

Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
