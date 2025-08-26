Поліція підозрює працівницю моргу на Харківщині у викраденні золотих прикрас з тіл загиблих захисників України

Поліція Харківської області підозрює 62-річну працівницю Чугуївського відділення моргу у викраденні золотих прикрас з тіл загиблих захисників України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними поліції, жінка систематично знімала із загиблих військовослужбовців золоті обручки, інші прикраси та відбирала мобільні телефони.

Викрадене майно молодша медична сестра моргу здавала до ломбардів.

Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.