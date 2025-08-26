Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Суспільство Війна

Поліцейські знищили міни-”пелюстки”, розкидані росіянами у Херсоні

Окупанти розкидали міни у Дніпровському районі.

Поліцейські знищили міни-”пелюстки”, розкидані росіянами у Херсоні
Міни-”пелюстки”, розкидані росіянами у Херсоні
Фото: Поліція Херсонщини

Вибухотехніки поліції знищили у Херсоні міни-”пелюстки”, які розкидали росіяни.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у Дніпровському районі російські військові здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами типу “пелюстка”. 

На місце вирушили вибухотехніки поліції Херсонщини, які ретельно оглянули місцевість між обстрілами та дроновими атаками. 

Виявлені міни ПФМ правоохоронці зібрали та знищили контрольованим підривом.

У поліції нагадали правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів:

  • у жодному разі не торкайтеся його, не намагайтеся самостійно перенести в інше місце чи знешкодити;
  • не намагайтеся розібрати вибухонебезпечні пристрої;
  • відійдіть якомога далі від підозрілого предмета, якось позначте це місце, щоб до прибуття саперів обмежити доступ до небезпечної знахідки сторонніх осіб;
  • негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам поліції “102” або ДСНС “101”.
﻿
