Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Стабілізація під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину понад 40 разів, постраждала жінка

Ворог бив по Синельниківському та Нікопольському районах.

Упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину понад 40 разів, постраждала жінка
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 26 серпня, упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину понад 40 разів. Постраждала жінка, пошкоджені будинки, газогін тп АЗС.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

"Понад чотири десятки атак протягом дня пережили Синельниківський і Нікопольський райони", – написав він у телеграмі. 

  • Синельниківський район. У Маломихайлівській громаді через удар КАБами постраждала 65-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Потерпілій госпіталізація не знадобилася. Пошкоджені три приватні будинки та газогін. По Межівській громаді російські війська поцілили безпілотником. Зайнялася приватна оселя. У Слов’янській громаді потрощена АЗС. 
  • Нікопольський район. Агресор тероризував районний центр, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади. По населених пунктах відкривали вогонь з важкої артилерії й скеровували БпЛА. Пошкоджені по два приватні будинки, господарські споруди та авто.

Наслідки російської агресії
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської агресії
