Упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину понад 40 разів, постраждала жінка

"Понад чотири десятки атак протягом дня пережили Синельниківський і Нікопольський райони", – написав він у телеграмі.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Ворог бив по Синельниківському та Нікопольському районах.

