Сьогодні, 26 серпня, упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину понад 40 разів. Постраждала жінка, пошкоджені будинки, газогін тп АЗС.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Понад чотири десятки атак протягом дня пережили Синельниківський і Нікопольський райони", – написав він у телеграмі.
- Синельниківський район. У Маломихайлівській громаді через удар КАБами постраждала 65-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Потерпілій госпіталізація не знадобилася. Пошкоджені три приватні будинки та газогін. По Межівській громаді російські війська поцілили безпілотником. Зайнялася приватна оселя. У Слов’янській громаді потрощена АЗС.
- Нікопольський район. Агресор тероризував районний центр, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади. По населених пунктах відкривали вогонь з важкої артилерії й скеровували БпЛА. Пошкоджені по два приватні будинки, господарські споруди та авто.
- Генштаб заперечив окупацію ворогом двох населених пунктів Дніпропетровщини.