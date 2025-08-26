Генштаб заперечив окупацію ворогом двох населених пунктів Дніпропетровщини

У Генштабі заперечили окупацію ворогом сіл Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області.
Як йдеться у фейсбуці Генштабу, Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт.
Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками.
"Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності", – наголосили у Генштабі.
- Сьогодні, 26 серпня, український OSINT-проєкт DeepState повідомив про окупацію ворогом двох сіл на Дніпропетровщині – Запорізьке та Новогеоргіївка.
- Також проєкт повідомив про просування ворога поблизу трьох населених пунктів Донеччини.