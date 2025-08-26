Генштаб заперечив окупацію ворогом двох населених пунктів Дніпропетровщини

У Генштабі заперечили окупацію ворогом сіл Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області.

Як йдеться у фейсбуці Генштабу, Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт.

Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками.

"Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності", – наголосили у Генштабі.