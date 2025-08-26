Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Генштаб заперечив окупацію ворогом двох населених пунктів Дніпропетровщини

Поблизу населених пунктів йдуть бої.

Генштаб заперечив окупацію ворогом двох населених пунктів Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У Генштабі заперечили окупацію ворогом сіл Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області. 

Як йдеться у фейсбуці Генштабу, Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт.

Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками.

"Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності", – наголосили у Генштабі. 

  • Сьогодні, 26 серпня, український OSINT-проєкт DeepState повідомив про окупацію ворогом двох сіл на Дніпропетровщині – Запорізьке та Новогеоргіївка.
  • Також проєкт повідомив про просування ворога поблизу трьох населених пунктів Донеччини. 
