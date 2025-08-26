Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Екзарх Вселенського Патріарха в Україні взяв участь в урочистостях у єврейському містечку Анатевка

Єпископ Команський Михаїл взяв участь в урочистостях на запрошення Головного рабина України Моше Реувена Асмана.

Фото: Місія “Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні”

Екзарх Вселенського Патріарха в Україні, єпископ Команський Михаїл взяв участь в урочистостях у єврейському містечку Анатевка на Київщині. Це сталось 26 серпня на запрошення Головного рабина України Моше Реувена Асмана.

Про це повідомила Місія “Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні”.

“Святкування поєднало кілька знакових подій. Було відкрито Дім Матіт’ягу, споруджений на честь загиблого Героя Матіт’ягу Самборського, сина рабина Асмана, а також Алею Героїв, присвячену воїнам-євреям, які віддали своє життя за Україну”, - йдеться у повідомленні. 

Також сьогодні громада відзначила десятиріччя Анатевки — поселення, створеного 2015 року як оселю для єврейських родин, що втратили свої домівки через російську агресію. 

Екзарх Вселенського Патріарха був запрошений до перерізання стрічки при відкритті одного з під’їздів Дому Матіт’ягу - цей жест став знаком довіри та підкреслив атмосферу міжрелігійної солідарності.
