Росіяни завдали за день по Дніпропетровщині понад 40 атак

Минулося без жертв.

Росіяни завдали за день по Дніпропетровщині понад 40 атак
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 25 серпня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

За день 25 серпня росіяни завдали по Дніпропетровській області понад 40 атак.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Противник активно застосовував FPV-дрони й артилерію по Нікополю та Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах району. Пошкоджені два приватні будинки, стільки ж господарських споруд”, - повідомив Лисак. 

Крім того, по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині російські війська вдарили КАБами, внаслідок чого були потрощені чотири приватні оселі, декілька господарських споруд, літня кухня, два легковики. 

Межівській громаді вдарили БпЛА, там пошкоджені дві вантажівки, одна з них зайнялася. А на території Слов’янської громади пошкоджена АЗС.

По Зеленодольській громаді Криворізького району армія РФ вдарила дроном.
﻿
