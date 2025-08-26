Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський зустрівся з керівництвом Штабу оборони Британії

Говорили про фінансування українського виробництва дронів та спільні проєкти.

Зеленський зустрівся з керівництвом Штабу оборони Британії
зустріч Володимира Зеленського із начальником Штабу оборони Великобританії Ентоні Радакіном і його наступником Річардом Найтоном
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський зустрівся з начальником Штабу оборони Великобританії адміралом Ентоні Радакіном і його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном.

За словами Зеленського, на зустрічі ситуацію на фронті, потреби української армії, постачання необхідного озброєння, фінансування виробництва дронів і спільні проєкти.

«Говорили й про дипломатичні зусилля для закінчення війни та досягнення реального і стійкого миру. Маємо максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки. Тому детально говорили й про роботу радників із питань нацбезпеки над гарантіями безпеки для України та напрацювання в межах коаліції охочих», - додав глава держави.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies