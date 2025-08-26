Володимир Зеленський зустрівся з начальником Штабу оборони Великобританії адміралом Ентоні Радакіном і його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном.

За словами Зеленського, на зустрічі ситуацію на фронті, потреби української армії, постачання необхідного озброєння, фінансування виробництва дронів і спільні проєкти.

«Говорили й про дипломатичні зусилля для закінчення війни та досягнення реального і стійкого миру. Маємо максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки. Тому детально говорили й про роботу радників із питань нацбезпеки над гарантіями безпеки для України та напрацювання в межах коаліції охочих», - додав глава держави.