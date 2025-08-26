На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 25 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Ямполі. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 26 серпня.
Покровський район. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено 2 будинки. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено адмінбудівлю.
Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено господарчу споруду. У Новодонецькому пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено 4 людини, пошкоджено 21 багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, банк і 2 лінії електропередач.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.