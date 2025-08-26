Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 550 людей, у тому числі 119 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 25 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Ямполі. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 26 серпня.

Покровський район. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено 2 будинки. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено господарчу споруду. У Новодонецькому пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено 4 людини, пошкоджено 21 багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, банк і 2 лінії електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies