Військові отримали дрони через DOT-Chain Defence за рекордні 5 днів

Через систему “маркетплейсу для військових” DOT Chain Defence захисники отримали партію FPV-дронів за 5 днів від моменту їх замовлення.

Про це повідомили в Агенції оборонних закупівель.

“Це рекордний показник, який доводить ефективність нової системи постачання”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Наразі середній час доставки дронів через ІТ-систему постійно скорочується та вже становить 10 днів – це у понад п’ять разів швидше, ніж за стандартної процедури закупівель.

“DOT-Chain Defence ламає стару логіку забезпечення і ставить у центр процесу тих, хто воює на передовій”, ‒ додали в АОЗ.