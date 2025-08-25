Військові отримали дрони через DOT-Chain Defence за рекордні 5 днів

Через систему “маркетплейсу для військових” DOT Chain Defence захисники отримали партію FPV-дронів за 5 днів від моменту їх замовлення.
Про це повідомили в Агенції оборонних закупівель.
“Це рекордний показник, який доводить ефективність нової системи постачання”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Наразі середній час доставки дронів через ІТ-систему постійно скорочується та вже становить 10 днів – це у понад п’ять разів швидше, ніж за стандартної процедури закупівель.
“DOT-Chain Defence ламає стару логіку забезпечення і ставить у центр процесу тих, хто воює на передовій”, ‒ додали в АОЗ.
- ІТ-система DOT-Chain Defence розроблена Державним оператором тилу та використовується Агенцією оборонних закупівель для оперативного й адресного забезпечення Збройних Сил України зброєю. Вона також працює як маркетплейс: військові за кошти АОЗ самостійно обирають необхідні їм типи та кількість безпілотників. Наразі ІТ-система функціонує в пілотному режимі.
- До її тестування в реальних бойових умовах залучені 12 бригад ЗСУ, які воюють на Херсонському, Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках. Після завершення тестування DOT-Chain Defence масштабують на інші підрозділи Збройних сил та розширять перелік доступних для замовлення засобів ‒ РЕБ/РЕР, НРК та інші типи безпілотних літальних апаратів, а також скиди до них.