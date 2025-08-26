Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
​Розвідники взяли в полон росіян, причетних до жорстокого вбивства українського захисника біля Покровська, - UW

Полонені росіяни є тими самими окупантами, які 11 серпня здійснили прорив у напрямку Добропілля.

На Покровському напрямку розвідники 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" взяли в полон групу російських окупантів, які причетні до жорстокого вбивства українського оборонця.  Про це повідомляє Ukrainian Witness у новому репортажі з передової, підготовленому кореспонденткою Тетяною Демух.

За інформацією, отриманою від військових, полонені росіяни є тими самими окупантами, які 11 серпня здійснили прорив у напрямку Добропілля. Тоді проєкт DeepState зафіксував появу російського прориву довжиною в понад 10 кілометрів.

“Я думаю, просто їм вдалося знайти десь якусь діру в обороні і направити туди дуже багато сил та засобів: піхоти якоїсь, мотоциклів, можливо. Як я знаю, наприклад, хлопці, яких ми міняли, їм довелося відбивати штурм 100 мотоциклів”, – розповідає розвідник. 

Росіян захопили під час виконання бойового завдання. За словами розвідників, вони не знали, кого беруть в полон. Пізніше, коли полонених передали далі, зʼясувалося про їхню причетність до жорстокого вбивства українського військовослужбовця.

14-та бригада "Червона Калина", що входить до складу 1-го корпусу Нацгвардії «Азов», обороняє Покровський напрямок з серпня 2024 року. За даними розвідників, щодня на цьому напрямку доводиться відбивати по 50-70 російських штурмів. 

Один з розвідників характеризує склад російських штурмових підрозділів на цьому напрямку: “Мобілізовані, в більшості всі, процентів 70 – це «зеки», всі сиділи”. Щодо мотивації російських військових йти в бій, розвідник зазначає: "«Мотивація» позаду – скид там свій, FPV своє, тобто вибору немає – або на нас, або…".

15 серпня корпус «Азов» повідомив про зупинку російського прориву, оточення та взяття 13 окупантів в полон.
