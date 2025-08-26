Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині затримали керівництво колонії за підозрою у знущанні над засудженими

Людей змушували працювати безоплатно, зокрема понаднормово, застосовуючи шантаж, погрози, образи та інші приниження.

На Харківщині затримали керівництво колонії за підозрою у знущанні над засудженими
Фото: ДБР

Співробітники ДУ «Олексіївська виправна колонія № 25» примушували ув’язнених до безоплатної та понаднормової праці, використовуючи психологічний тиск, залякування та приниження, повідомляє ДБР. 

Слідство встановило, що керівництво установи виконання покарань за допомогою оперативного відділу систематично чинило незаконний вплив на засуджених. Людей змушували працювати безоплатно, зокрема понаднормово, застосовуючи шантаж, погрози, образи та інші приниження. Крім того, безпідставно використовувалися заходи дисциплінарного впливу — ув’язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора (ДІЗО) або камерного типу (ПКТ).

25 серпня 2025 року працівники ДБР затримали п’ятьох посадовців, причетних до злочину: керівника та першого заступника колонії, чергового помічника керівника, а також керівника й оперуповноваженого оперативного відділу.

Їм інкриміновано порушення ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies