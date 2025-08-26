На Харківщині затримали керівництво колонії за підозрою у знущанні над засудженими

Людей змушували працювати безоплатно, зокрема понаднормово, застосовуючи шантаж, погрози, образи та інші приниження.

Співробітники ДУ «Олексіївська виправна колонія № 25» примушували ув’язнених до безоплатної та понаднормової праці, використовуючи психологічний тиск, залякування та приниження, повідомляє ДБР.

Слідство встановило, що керівництво установи виконання покарань за допомогою оперативного відділу систематично чинило незаконний вплив на засуджених. Людей змушували працювати безоплатно, зокрема понаднормово, застосовуючи шантаж, погрози, образи та інші приниження. Крім того, безпідставно використовувалися заходи дисциплінарного впливу — ув’язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора (ДІЗО) або камерного типу (ПКТ).

25 серпня 2025 року працівники ДБР затримали п’ятьох посадовців, причетних до злочину: керівника та першого заступника колонії, чергового помічника керівника, а також керівника й оперуповноваженого оперативного відділу.

Їм інкриміновано порушення ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.