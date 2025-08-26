Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За два тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, - ДБР

До 30 серпня діє спрощений порядок повернення до підрозділів військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби.

За два тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, - ДБР
Олексій Сухачов
Фото: dbr.gov.ua

Упродовж останніх двох тижнів відзначається суттєве збільшення кількості військовослужбовців, які бажають повернутися в стрій після самовільного залишення частини.

Про це розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

"Ми провели спільну нараду із Нацполом, командуванням Сухопутних військ, Військової служби правопорядку і уточнили елементи взаємодії щодо сприяння військовослужбовцям, які в силу обставин самовільно залишили частину, повернутися до своїх чи інших підрозділів. Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади", - зазначив він.

Сухачов додав, що лише за останні два тижні понад 1700 військовослужбовців вже повернулися до своїх військових частин або перебувають на стадії повернення. 

Багато хто звернувся безпосередньо до ДБР через форму, яку Бюро опублікувало минулого тижня. 

"У військовослужбовців ще є кілька днів, щоб реалізувати своє рішення. До 30 серпня діє спрощений порядок повернення до підрозділів військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби", - нагадав він. 

Раніше ДБР опублікувало алгоритм та заяву для повернення СЗЧ. 

  • У серпні минулого року виповниться рік, відколи Рада декриміналізувала перший факт СЗЧ чи дезертирства.
  • Серед військових немає одностайного ставлення до СЗЧ: одні критикують і побратимів, які покинули підрозділ, і владу, що йде їм назустріч; інші підтримують — мовляв, за певних умов це єдиний вихід, щоб, наприклад, перевестися в іншу бригаду чи пройти необхідне лікування. Які наслідки спрощеного повернення після першого факту СЗЧ, що хоче вдосконалити парламент, що кажуть військові та з чим звертаються бійці до уповноваженої з захисту прав військовослужбовців — читайте в матеріалі LB.ua "СЗЧ без відповідальності. Що це дало і які зміни розглядає Рада".
