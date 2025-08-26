За два тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, - ДБР

До 30 серпня діє спрощений порядок повернення до підрозділів військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби.

Упродовж останніх двох тижнів відзначається суттєве збільшення кількості військовослужбовців, які бажають повернутися в стрій після самовільного залишення частини.

Про це розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

"Ми провели спільну нараду із Нацполом, командуванням Сухопутних військ, Військової служби правопорядку і уточнили елементи взаємодії щодо сприяння військовослужбовцям, які в силу обставин самовільно залишили частину, повернутися до своїх чи інших підрозділів. Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади", - зазначив він.

Сухачов додав, що лише за останні два тижні понад 1700 військовослужбовців вже повернулися до своїх військових частин або перебувають на стадії повернення.

Багато хто звернувся безпосередньо до ДБР через форму, яку Бюро опублікувало минулого тижня.

"У військовослужбовців ще є кілька днів, щоб реалізувати своє рішення. До 30 серпня діє спрощений порядок повернення до підрозділів військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби", - нагадав він.

Раніше ДБР опублікувало алгоритм та заяву для повернення СЗЧ.