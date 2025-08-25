Розвідка оприлюднила дані 7 осіб і 3 організації, причетних до мілітаризації українських дітей на ТОТ

Дані про цих осіб та ці організації отримали від учасників хакатону "War&Sanctions", який відбувся в травні.

ГУР МО України у розділі "Викрадачі дітей" на порталі War&Sanctions опублікувало дані про сімох осіб і три організації, які здійснюють мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях України, а також сприяють незаконному оформленню опіки над ними російськими сім'ями.

Як розповіли у Головному управлінні розвідки, Росія продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України.

"Зокрема, росія проводить цілеспрямовані заходи з примусової інтеграції дітей із тимчасово окупованих територій України в російське суспільство та з їхнього військово-патріотичного й ідеологічного "виховання", – зазначили там і додали, що, руйнуючи національну ідентичність дітей та нав’язуючи викривлену реальність, РФ прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років ці діти поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн кремля.

Серед опублікованих фігурантів:

керівництво спортивних клубів "Сила Донбасу" та "Спартак";

керівництво руху "Юнармія";

представники окупаційної та регіональної влади РФ;

очільниця проєкту зі сприяння усиновленню українських дітей.

Йдеться про Владислава Головіна, що в тимчасово окупованому Луганську разом із Леонідом Пасічником, який на той час обіймав посаду так званого голови ЛНР, підписав договір про співпрацю "Юнармії" з окупаційною владою регіону.

Також про Юлію Зимову, яка є керівницею і бухгалтеркою проєкту "Ванечка", який, серед іншого, сприяє влаштуванню дітей-сиріт з ТОТ України в російські сім'ї.

У переліку є Максим Швець, який є засновником організації "Сила Донбасу", що реалізує політику індоктринації та мілітаризації молоді на тимчасово окупованій території Донецької області України через проведення спортивних заходів та тренувань із бойових мистецтв.

А Іван Луговський відповідальний за спортивний напрям у клубі "Спартак", на базі якого діє організація "Сила Донбасу".

Дмитро Панченко є власником Донецького клубу "Спартак", надає місце для проведення "військового-патріотичних" заходів "Силі Донбасу", наприклад спортивні заходи присвячені пам'яті так званих героїв СВО.

Губернатор Саратовської обалсті Роман Бусаргін підтримує та реалізує політику Путіна щодо депортації українських дітей, яких було переміщено з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Лідія Ємєльянова сприяла депортації українських дітей до РФ. Зокрема, отримувала звітність від представників інтернатів, які підпорядковані адміністрації міста Торез. Її підписи стоять на більшості документів, що визначають подальшу долю та українських дітей. Також Ємельянова активно сприяє адміністрації окупаційної влади у видачі російських паспортів українським дітям.

Дані про цих осіб та ці організації отримали від учасників хакатону "War&Sanctions", який відбувся в травні.