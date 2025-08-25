Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували на Херсонщині автомобіль прокуратури

Внаслідок удару постраждали двоє працівників прокуратури.

Росіяни атакували на Херсонщині автомобіль прокуратури
Росіяни атакували на Херсонщині автомобіль прокуратури
Фото: Офіс генпрокурора

Ввечері 25 серпня російська окупаційна армія атакувала автомобіль прокуратури у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. 

“25 серпня 2025 року близько 18:30 військові РФ на трасі Миколаїв - Херсон атакували за допомогою безпілотника службовий автомобіль органів прокуратури”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару поранено 58-річного водія, також постраждав 38-річний прокурор відділу. Обидвох постраждалих шпиталізували.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
﻿
