Росіяни атакували на Херсонщині автомобіль прокуратури

Ввечері 25 серпня російська окупаційна армія атакувала автомобіль прокуратури у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

“25 серпня 2025 року близько 18:30 військові РФ на трасі Миколаїв - Херсон атакували за допомогою безпілотника службовий автомобіль органів прокуратури”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару поранено 58-річного водія, також постраждав 38-річний прокурор відділу. Обидвох постраждалих шпиталізували.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).