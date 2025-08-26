«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: на Покровському вже зафіксували 24 штурми росіян

На Лиманському загарбницька армія атакувала 17 разів.

Генштаб: на Покровському вже зафіксували 24 штурми росіян
українські військові
Фото: Оксана Чорна

Станом на 16:00 26 серпня за фронті відбулося 71 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема, Нововасилівка, Стара Гута Сумської області. Також громада Старої Гути зазнала авіаудару.

Чотири атаки росіян відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще один бій триває. Також противник завдав три авіаудари, скинув п’ять КАБів, здійснив 115 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки, два бойових зіткнення тривають.

На Куп’янському захисники відбили чотири атаки на позиції українських військ у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка. Дотепер триває ще одна атака.

На Лиманському загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі та у бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка. Сили оборони успішно зупинили 10 спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському ворог чотири рази намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Серебрянки, Виїмки, Федорівки, отримав відсіч.

На Краматорському противник два рази безуспішно атакував позиції Сил оборони намагаючись просунутись у бік Ступочок.

На Торецькому загарбник п’ять разів атакував у районі Торецька та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка. 

На Покровському окупанти здійснили 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Родинського, Покровська, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 атаки, одне бойове зіткнення досі триває.

На Новопавлівському напрямку противник дев’ять разів атакував поблизу населеного пункту Шевченко та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Гуляйпільському ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.

На Оріхівському ворог завдав авіаційного удару по Преображенці.

На Придніпровському противник один раз безуспішно атакував позиції наших захисників.
