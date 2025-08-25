​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 700 цілей росіян

Зокрема було уражено 17 артилерійських систем, 6 танків та 2 одиниці бронетехніки.

Впродовж доби 20-21 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 704 цілі окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

212 одиниць особового складу, з яких 130 – ліквідовано;

22 одиниці автомобільної техніки та 28 мотоциклів;

17 артилерійських систем, 6 танків та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, було знищено 50 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні було знищено/уражено 18 094 цілі, з яких 4 239 – особовий склад противника.