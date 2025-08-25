Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСуспільствоВійна

​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 700 цілей росіян

Зокрема було уражено 17 артилерійських систем, 6 танків та 2 одиниці бронетехніки.

​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 700 цілей росіян
Війна з РФ
Фото: Генштаб

Впродовж доби 20-21 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 704 цілі окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 212 одиниць особового складу, з яких 130 – ліквідовано;
  • 22 одиниці автомобільної техніки та 28 мотоциклів;
  • 17 артилерійських систем, 6 танків та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, було знищено 50 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні було знищено/уражено 18 094 цілі, з яких 4 239 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 24-25 серпня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 24-25 серпня
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies