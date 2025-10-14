До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
ФотоУ Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за вівторок, 14 жовтня: обстріли Херсона, понад 150 боєзіткнень, справа Труханова

Бойові дії на Донеччині, 154 бойових зіткнення, ворожі обстріли, перемога українських шахістів на ЧЄ. Яким запам’ятається 1329-й день повномасштабної війни.

Головне за вівторок, 14 жовтня: обстріли Херсона, понад 150 боєзіткнень, справа Труханова
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 14 жовтня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 жовтня відбулося 154 бойові зіткнення.

На Покровський напрямок припало 59 атак росіян.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 жовтня – в новині.

Сьогодні опівдні російські військові накрили вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинули літня жінка і чоловік.

Вибухову травму дістав 55-річний чоловік, в якого уламкові поранення голови, руки та грудної клітини. Його стан - тяжкий. Ще трьом людям – 57-річному чоловіку та жінкам 60 й 62 років - лікарі "швидкої" надали допомогу на місці. У них діагностували контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.

Служба безпеки України підтвердила, що Володимир Зеленський припинив громадянство України міському голові Одеси Геннадію Труханову.

СБУ наголосила, що Труханов досі залишається громадянином Росії і має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби.

Натомість міський голова Одеси заперечує наявність у нього російських документів і має намір оскаржувати рішення про позбавлення його громадянства України у Верховному Суді або ж у Європейському суді з прав людини.

14 жовтня Зеленський повідомив про підтвердження наявності російського громадянства “в деяких осіб”. Він підготував відповідні рішення і підписав укази. За даними телеканалу Рада, громадянства позбавили мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата Олега Царьова і танцюриста-фаната Путіна Сергія Полуніна.

У зверненні 14 жовтня Президент Зеленський пообіцяв найближчим часом призначити голову Одеської військової адміністрації.

Докладніше про справу Труханова - в нашій публікації

В Україну цьогоріч завезли понад 236 000 доз вакцин проти грипу. Більше, скоріш за все, вже не завозитимуть.

Цьогоріч у нас є вакцини від двох виробників: Джісі флю виробника Biopharma Corp. та Ваксігрип тетра виробника Sanofi. Sanofi цьогоріч завезли 100 000 доз, що значно менше за минулорічні обсяги. Чому, можна почитати тут. 

Представник імпортера Джісі Флю у коментарі LB.ua розповів, що в Україну вони цьогоріч завезли 136 000 доз. Це на близько 16 000 більше, ніж у минулому році.

Докладніше – в новині.

Чоловіча збірна України з шахів виграла Чемпіонат Європи, який проходив у Батумі, Грузія.

Склад чоловічої збірної: Руслан Пономарьов, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Ігор Коваленко й Ігор Самуненков.

Востаннє українські шахісти ставали чемпіонами Європи у 2021 році.

Жіноча збірна України стала другою.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies