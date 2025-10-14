Головне за вівторок, 14 жовтня: обстріли Херсона, понад 150 боєзіткнень, справа Труханова

Бойові дії на Донеччині, 154 бойових зіткнення, ворожі обстріли, перемога українських шахістів на ЧЄ. Яким запам’ятається 1329-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 жовтня відбулося 154 бойові зіткнення.

На Покровський напрямок припало 59 атак росіян.

На Покровський напрямок припало 59 атак росіян.

Сьогодні опівдні російські військові накрили вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинули літня жінка і чоловік.

Вибухову травму дістав 55-річний чоловік, в якого уламкові поранення голови, руки та грудної клітини. Його стан - тяжкий. Ще трьом людям – 57-річному чоловіку та жінкам 60 й 62 років - лікарі "швидкої" надали допомогу на місці. У них діагностували контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.

Служба безпеки України підтвердила, що Володимир Зеленський припинив громадянство України міському голові Одеси Геннадію Труханову.

СБУ наголосила, що Труханов досі залишається громадянином Росії і має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби.

Натомість міський голова Одеси заперечує наявність у нього російських документів і має намір оскаржувати рішення про позбавлення його громадянства України у Верховному Суді або ж у Європейському суді з прав людини.

14 жовтня Зеленський повідомив про підтвердження наявності російського громадянства “в деяких осіб”. Він підготував відповідні рішення і підписав укази. За даними телеканалу Рада, громадянства позбавили мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата Олега Царьова і танцюриста-фаната Путіна Сергія Полуніна.

У зверненні 14 жовтня Президент Зеленський пообіцяв найближчим часом призначити голову Одеської військової адміністрації.

Докладніше про справу Труханова - в нашій публікації.

В Україну цьогоріч завезли понад 236 000 доз вакцин проти грипу. Більше, скоріш за все, вже не завозитимуть.

Цьогоріч у нас є вакцини від двох виробників: Джісі флю виробника Biopharma Corp. та Ваксігрип тетра виробника Sanofi. Sanofi цьогоріч завезли 100 000 доз, що значно менше за минулорічні обсяги. Чому, можна почитати тут.

Представник імпортера Джісі Флю у коментарі LB.ua розповів, що в Україну вони цьогоріч завезли 136 000 доз. Це на близько 16 000 більше, ніж у минулому році.

Докладніше – в новині.

Чоловіча збірна України з шахів виграла Чемпіонат Європи, який проходив у Батумі, Грузія.

Склад чоловічої збірної: Руслан Пономарьов, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Ігор Коваленко й Ігор Самуненков.

Востаннє українські шахісти ставали чемпіонами Європи у 2021 році.

Жіноча збірна України стала другою.

Жіноча збірна України стала другою.

