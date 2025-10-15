До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Війна

Очільник МЗС Польщі привіз до британського парламенту "шахед"

Урядовець закликав разом перемагати російський терор.

Очільник МЗС Польщі привіз до британського парламенту "шахед"
Російський "шахед" у парламенті Британії
Фото: Мережа X

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Сполученого Королівства продемонстрував депутатам британського парламенту іранський дрон Shahed-136, який Росія використовує для терору України та - віднедавна - й інших країн Європи.

Як зазначив урядовець на своїй сторінці у мережі X, "хоч такий дрон і не може долетіти до Лондона, але російський "флот металобрухту" може знищити критично важливу інфраструктуру в Європі". 

Сікорський під час заходу "Об'єднані проти ядерного Ірану" закликав Британію до спільної протидії "шахедам": "Тільки разом переможемо".
Теми: , , , ,
﻿
