Очільник МЗС Польщі привіз до британського парламенту "шахед"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Сполученого Королівства продемонстрував депутатам британського парламенту іранський дрон Shahed-136, який Росія використовує для терору України та - віднедавна - й інших країн Європи.

Як зазначив урядовець на своїй сторінці у мережі X, "хоч такий дрон і не може долетіти до Лондона, але російський "флот металобрухту" може знищити критично важливу інфраструктуру в Європі".

Сікорський під час заходу "Об'єднані проти ядерного Ірану" закликав Британію до спільної протидії "шахедам": "Тільки разом переможемо".