​Майже 1100 окупантів ліквідували Сили оборони упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1070 окупантів, 3 ворожі танки, 2 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 2 засоби ППО та 141 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення армія ворога втратила 1 126 220 солдатів.

