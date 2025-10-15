У Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
ГоловнаСуспільствоВійна

​Майже 1100 окупантів ліквідували Сили оборони упродовж доби

Від початку вторгнення армія ворога втратила 1 126 220 солдатів.

​Майже 1100 окупантів ліквідували Сили оборони упродовж доби
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1070 окупантів, 3 ворожі танки, 2 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 2 засоби ППО та 141 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 126 220 (+1070) осіб 
  • танків – 11259 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 23347 (+2) од
  • артилерійських систем – 33671 (+43) од
  • РСЗВ – 1520 (+0) од
  • засоби ППО – 1227 (+2) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 70021 (+389)
  • крилаті ракети – 3859 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни  – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64329 (+141)
  • спеціальна техніка – 3977 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
﻿
