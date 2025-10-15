​Майже 1100 окупантів ліквідували Сили оборони упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1070 окупантів, 3 ворожі танки, 2 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 2 засоби ППО та 141 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 126 220 (+1070) осіб
- танків – 11259 (+3) од
- бойових броньованих машин – 23347 (+2) од
- артилерійських систем – 33671 (+43) од
- РСЗВ – 1520 (+0) од
- засоби ППО – 1227 (+2) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 70021 (+389)
- крилаті ракети – 3859 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64329 (+141)
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Дані уточнюються.