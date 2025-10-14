Росія вже втратила в Україні близько 1125150 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1125150 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1125150 (+1200) осіб

танків – 11256 (+5) од

бойових броньованих машин – 23345 (+0) од

артилерійських систем – 33628 (+29) од

РСЗВ – 1520 (+0) од

засоби ППО – 1225 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69632 (+390)

крилаті ракети – 3859 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145)

спеціальна техніка – 3977 (+0)

Дані уточнюються.