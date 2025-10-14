За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1125150 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1125150 (+1200) осіб
- танків – 11256 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23345 (+0) од
- артилерійських систем – 33628 (+29) од
- РСЗВ – 1520 (+0) од
- засоби ППО – 1225 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69632 (+390)
- крилаті ракети – 3859 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145)
- спеціальна техніка – 3977 (+0)
Дані уточнюються.