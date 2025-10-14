Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1125150 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1125150 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1125150 (+1200) осіб
  • танків – 11256 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 23345 (+0) од
  • артилерійських систем – 33628 (+29) од
  • РСЗВ – 1520 (+0) од
  • засоби ППО – 1225 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69632 (+390)
  • крилаті ракети – 3859 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145)
  • спеціальна техніка – 3977 (+0)

Дані уточнюються. 
