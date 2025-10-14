Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
МЗС України прокоментувало звільнення ізраїльських заручників у Газі

"Дипломатія сили та рішучості здатна завершувати війни".

МЗС України

Міністерство закордонних справ України у коментарі на своєму сайті привітало звільнення усіх ізраїльських заручників, які утримувалися ХАМАСом.

Україна "підтверджує підтримку міжнарожних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру на Близькому Сході". Міністерство окремо відзначило "ключову роль президента США Дональда Трампа в досягнення історичної угоди" між Ізраїлем та палестинським угрупованням.

На думку відомства, "саме дипломатія сили та рішучості здатна завершувати війни". У МЗС сподіваються, що може бути застосований достатній міжнародний тиск на Росію для припинення вбивств та відновлення безпеки і миру для України і всієї Європи. 
