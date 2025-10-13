ЗМІ: ХАМАС звільнив ізраїльських заручників (оновлено)

Звільнення відбулося у рамках домовленостей про припинення вогню у Газі.

У понеділок, 13 жовтня, угрупування ХАМАС вранці передало представникам Червоного Хреста сімох із двадцяти ізраїльських заручників в Смузі Гази.

Про це пише Times of Israel.

Оновлення. Згодом у виданні повідомили про передачу решти 13 людей.

Серед семи раніше звільнених є Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор та Гай Гільбоа-Даллал.

У Тель-Авіві на "Площі заручників", де тривалий час проходили протести з вимогою звільнити викрадених громадян Ізраїлю, їх зустрічають тисячі співвітчизників.

Саудівський канал "Аль-Хадат" повідомляє, що тіла загиблих заручників, які перебувають у ХАМАС, будуть передані Червоному Хресту сьогодні вдень. Однак кількість не вказують.

Ізраїль підтвердив смерть щонайменше 26 заручників, і ХАМАС заявив, що може зіткнутися з труднощами у пошуку тіл деяких із них.