ЗМІ: ХАМАС звільнив ізраїльських заручників (оновлено)

У понеділок, 13 жовтня, угрупування ХАМАС вранці передало представникам Червоного Хреста сімох із двадцяти ізраїльських заручників в Смузі Гази.
Про це пише Times of Israel.
Оновлення. Згодом у виданні повідомили про передачу решти 13 людей.
Серед семи раніше звільнених є Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор та Гай Гільбоа-Даллал.
У Тель-Авіві на "Площі заручників", де тривалий час проходили протести з вимогою звільнити викрадених громадян Ізраїлю, їх зустрічають тисячі співвітчизників.
Саудівський канал "Аль-Хадат" повідомляє, що тіла загиблих заручників, які перебувають у ХАМАС, будуть передані Червоному Хресту сьогодні вдень. Однак кількість не вказують.
Ізраїль підтвердив смерть щонайменше 26 заручників, і ХАМАС заявив, що може зіткнутися з труднощами у пошуку тіл деяких із них.
- Згідно з умовами угоди про припинення вогню, яка набрала чинності в п’ятницю, ХАМАС має до 12:00 за київським часом повернути всіх ізраїльських заручників.
- В обмін Ізраїль звільнить 250 палестинських в’язнів і 1 700 затриманих у Смузі Гази, серед яких ‒ майже 20 дітей.
- За домовленістю, досягнутою за посередництва Трампа, ХАМАС має передати Ізраїлю всіх 48 заручників — як живих, так і загиблих ‒ протягом 72 годин після відведення ізраїльських військ до так званої “жовтої лінії” в Газі.
- За даними ЗМІ, вигнаний лідер ХАМАС у Газі, Халіль Аль-Хайя оголосив про кінець війни та початок постійного припинення вогню.
- Перед цим президент США Дональд Трамп повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.