FT: Трамп зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні в п'ятницю

Лідер США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський проведуть переговори у Вашингтоні у п'ятницю, 17 жовтня. За інформацією джерел, США можуть надати Україні ракети Tomahawk, пише FT.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю прийме у Вашингтоні Президента України Володимира Зеленського для переговорів щодо шляхів як змусити російського диктатора Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

За інформацією трьох джерел, обізнаних з питанням, серед тем зустрічі — можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, що може суттєво посилити оборонні можливості Києва.

Водночас, за даними джерел, відносини між лідерами помітно покращилися протягом літа — на тлі роздратування Трампа небажанням Путіна припинити війну.

До складу української делегації також входять прем’єрка Юлія Свириденко, глава ОПУ Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров.