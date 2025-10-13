Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
FT: Трамп зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні в п'ятницю

Серед потенціних тем розмови – можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Лідер США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський проведуть переговори у Вашингтоні у п'ятницю, 17 жовтня. За інформацією джерел, США можуть надати Україні ракети Tomahawk, пише FT.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю прийме у Вашингтоні Президента України Володимира Зеленського для переговорів щодо шляхів як змусити російського диктатора Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

За інформацією трьох джерел, обізнаних з питанням, серед тем зустрічі — можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, що може суттєво посилити оборонні можливості Києва.

Водночас, за даними джерел, відносини між лідерами помітно покращилися протягом літа — на тлі роздратування Трампа небажанням Путіна припинити війну.

До складу української делегації також входять прем’єрка Юлія Свириденко, глава ОПУ Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров.
