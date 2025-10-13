Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Bloomberg: Росія витіснила США з ринку постачання енергоносіїв до Венесуели

У жовтні Мадуро оголосив про нову угоду з РФ, яка передбачає розширення співпраці у енергетиці та обороні.

Bloomberg: Росія витіснила США з ринку постачання енергоносіїв до Венесуели
Фото: mbk-news.appspot.com

Росія стала головним постачальником енергоносіїв до Венесуели, витіснивши Сполучені Штати після жорсткої санкційної політики Вашингтона. Саме санкції США зміцнили економічну співпрацю між РФ і Венесуелою.

Про це пише Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, з березня по жовтень постачання лігроїну з США до Венесуели скоротилися до нуля, тоді як обсяги з Росії за цей період перевищили 7 мільйонів барелів. 

У серпні Москва експортувала близько 49 тис. барелів на день, а у вересні — 69 тис. барелів, що стало першими значними поставками з Росії до Каракаса за майже шість років.

Лігроїн є критично важливим для венесуельської нафтової галузі — він використовується для розбавлення важкої нафти та забезпечення її транспортування трубопроводами, зокрема для експорту до Китаю, одного з головних покупців венесуельського палива.

Після того як президент США Дональд Трамп на початку року посилив санкції проти нафтового сектору Венесуели та скасував ліцензію компанії Chevron, Каракас був змушений шукати нових постачальників. Спершу Венесуела звернулася до Китаю та Ірану, однак російський лігроїн виявився якіснішим і дешевшим.

Цього місяця президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про нову угоду з Росією, яка передбачає розширення співпраці у сферах енергетики та оборони.

Аналітики відзначають, що для Москви ці поставки — можливість збути надлишки нафтопродуктів, накопичені після втрати доступу до європейських ринків через санкції, запроваджені у відповідь на війну проти України.

Втім, ситуацію може ускладнити зростання атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи. 

Зокрема, експортний термінал Усть-Луга, який забезпечує близько 7% постачань лігроїну до Венесуели, зазнав серйозних пошкоджень наприкінці серпня.
