Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСвіт

Експрезидента Франції Саркозі ув'язнять 21 жовтня

Саркозі засудили за “злочинну змову” у фінансуванні лівійським диктатором Каддафі президентської кампанії 2007 року.

Експрезидента Франції Саркозі ув'язнять 21 жовтня
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі буде ув'язнений 21 жовтня у в'язниці Ла-Санте в Парижі.

Про це повідомляє BFMTV.

25 вересня Паризький кримінальний суд визнав Саркозі винним у “злочинній змові” за те, що він дозволив своїм найближчим соратникам звернутися до лівійського диктатора Муаммара Каддафі для незаконного фінансування успішної президентської кампанії 2007 року.

Він був засуджений до п'яти років позбавлення волі з умовним виконанням

В'язниця Ла-Санте містить відділення для вразливих осіб, де 70-річний експрезидент може бути ув'язнений через свій вік та свою сумнозвісність. Втім, в поліції запевнили, що це не означає, що Саркозі “буде надано пільгове ставлення”.

Що відомо про справу Саркозі

Колишнього главу держави визнали винним у злочинній змові між 2005 і 2007 роками. Однак його виправдали за звинуваченнями в отриманні викрадених державних коштів та пасивному хабарництві. 

Саркозі, який обіймав посаду з 2007 по 2012 рік, обвинувачували в отриманні внесків на передвиборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі через франко-ліванського бізнесмена Зіяда Такієддіна.

Такієддін, головний обвинувач у справі, помер у вівторок у Бейруті. Він стверджував, що передав керівнику апарату Саркозі загалом 5 мільйонів євро готівкою між 2006 і 2007 роками.

Саркозі нібито мав допомогти відновити імідж Каддафі за кордоном ‒ у той час мало хто хотів мати справу з лівійським диктатором, якого вважають організатором вибуху літака над Локербі в 1988 році. Каддафі убили опоненти у 2011 році на тлі заворушень Арабської весни та втручання НАТО в Лівію.

Дружину Саркозі, Карлу Бруні-Саркозі, разом з чоловіком звинувачують у тиску на свідків, щоб ті мовчали.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies