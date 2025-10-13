Експрезидента Франції Саркозі ув'язнять 21 жовтня

Саркозі засудили за “злочинну змову” у фінансуванні лівійським диктатором Каддафі президентської кампанії 2007 року.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі буде ув'язнений 21 жовтня у в'язниці Ла-Санте в Парижі.

Про це повідомляє BFMTV.

25 вересня Паризький кримінальний суд визнав Саркозі винним у “злочинній змові” за те, що він дозволив своїм найближчим соратникам звернутися до лівійського диктатора Муаммара Каддафі для незаконного фінансування успішної президентської кампанії 2007 року.

Він був засуджений до п'яти років позбавлення волі з умовним виконанням

В'язниця Ла-Санте містить відділення для вразливих осіб, де 70-річний експрезидент може бути ув'язнений через свій вік та свою сумнозвісність. Втім, в поліції запевнили, що це не означає, що Саркозі “буде надано пільгове ставлення”.

Що відомо про справу Саркозі

Колишнього главу держави визнали винним у злочинній змові між 2005 і 2007 роками. Однак його виправдали за звинуваченнями в отриманні викрадених державних коштів та пасивному хабарництві.

Саркозі, який обіймав посаду з 2007 по 2012 рік, обвинувачували в отриманні внесків на передвиборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі через франко-ліванського бізнесмена Зіяда Такієддіна.

Такієддін, головний обвинувач у справі, помер у вівторок у Бейруті. Він стверджував, що передав керівнику апарату Саркозі загалом 5 мільйонів євро готівкою між 2006 і 2007 роками.

Саркозі нібито мав допомогти відновити імідж Каддафі за кордоном ‒ у той час мало хто хотів мати справу з лівійським диктатором, якого вважають організатором вибуху літака над Локербі в 1988 році. Каддафі убили опоненти у 2011 році на тлі заворушень Арабської весни та втручання НАТО в Лівію.

Дружину Саркозі, Карлу Бруні-Саркозі, разом з чоловіком звинувачують у тиску на свідків, щоб ті мовчали.