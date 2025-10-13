Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Китай збільшив експорт до Росії компонентів для виробництва дронів на оптоволокні, — The Washington Post

Китай не зменшує, а навпаки, нарощує експорт деталей, необхідних для складання дронів у Росії.

Фото: EPA/UPG

Продажі китайських волоконно-оптичних кабелів і літій-іонних батарей російським виробникам дронів різко зросли влітку 2025 року, що свідчить про тісні зв’язки між Пекіном і Москвою.

Про це пише The Washington Post. 

Китай матеріально допоміг Росії здобути перевагу на полі бою, значно збільшивши експорт ключових компонентів для виготовлення волоконно-оптичних дронів, які сьогодні активно застосовуються на фронті. Саме ці дрони допомагають російським військам проривати українську оборону.

"Це критично, це вирішально. Китайці відіграють тут велику роль, адже вони готові оперативно перебудовувати виробничі лінії", — заявила Катерина Бондар, експертка Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Попри заяви Пекіна про "нейтралітет" у війні, офіційні дані свідчать: Китай не зменшує, а навпаки, нарощує експорт деталей, необхідних для складання дронів у Росії. 

Волоконно-оптичні дрони керуються через надтонкий скляний кабель, що розмотується під час польоту на відстань понад 20 кілометрів. Такі дрони практично не піддаються радіоелектронному глушінню, тож їх важко перехопити.

"Їх складно знешкодити, і вони можуть завдати значних руйнувань", — зазначив Семюел Бендетт, аналітик Центру нової американської безпеки (CNAS).

За даними китайської митниці, експорт волоконно-оптичних кабелів до Росії зріс у десять разів між липнем і серпнем 2025 року. У травні Пекін поставив 119 тисяч миль кабелю, у червні — 130 тисяч, а в серпні — вже 328 тисяч миль. Для порівняння, в Україну за цей самий період було продано лише 72 милі.

Паралельно різко збільшився експорт літій-іонних батарей, імовірно призначених для живлення дронів. У червні 2025 року обсяг постачань досяг рекордних $54 млн, у серпні — $47 млн. Для України ж ці показники становили лише $11–12 млн на місяць.

Аналітики вважають, що ці батареї не використовуються в автомобільній чи електронній промисловості Росії, а саме в безпілотниках.

Росія все активніше застосовує волоконно-оптичні дрони з весни 2025 року — саме вони допомогли змусити українські війська відступити з Курської області. Завдяки новим, легшим і довшим кабелям, окупанти розширили дальність атак углиб території України.

5 жовтня місцева влада Краматорська повідомила про першу атаку волоконно-оптичним дроном.

"Якщо подивитися, як змінюється лінія фронту, Росія захоплює ділянки, рівні дальності польоту таких дронів", — пояснює Бондар.

Ці апарати застосовують для знищення українських логістичних ліній, командних пунктів і систем радіоелектронної боротьби перед основними штурмами.

У липні у НАТО назвали Китай "вирішальним чинником", що допомагає Путіну у війні, а ЄС закликав Пекін "не надавати жодної матеріальної підтримки російському військово-промисловому комплексу". 

Попри санкції США та Євросоюзу проти низки китайських і російських компаній, потік товарів подвійного призначення не зменшується. Китай вибірково застосовує власні експортні обмеження, дозволяючи постачання моторів, сенсорів і батарей, які можуть мати військове призначення.

"Європейські лідери вважають, що Китай не робить достатньо для припинення війни", — зазначив Даніель Балаж, дослідник з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі.

З 2023 року в Росії зареєстровано щонайменше 140 виробників дронів і ще близько 60 компаній, що постачають деталі або навчають операторів. Одне з найбільших підприємств, Rustakt LLC, лише за пів року імпортувало з Китаю комплектуючих на $577 млн.

Після введення санкцій ЄС у грудні 2024 року прямі постачання до компанії припинилися, але її китайські постачальники, серед яких Shenzhen Huaxin Energy і Nasmin Technology, залишилися поза санкційними списками.

Менш відомі китайські виробники, що входять до другого ешелону постачальників, нині активно займають ринок. Наприклад, компанія ASFPV LLC (PGI Technologies) розмістила у себе на сайті фото своїх фабрик у Китаї, де виготовляють волоконно-оптичні дрони та котушки кабелів. 

Інший виробник, Stribog, пропонує обладнання для намотування кабелів по $2200, а на фото з виробництва видно китайських працівників і техніку з написами китайською.

Китайська промисловість дедалі глибше інтегрується у військову економіку Росії, постачаючи критичні компоненти для виробництва дронів. Ці поставки дозволяють Кремлю зміцнювати свою перевагу на фронті, попри міжнародні санкції, і стають одним із ключових факторів затяжної війни в Україні.
