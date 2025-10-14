Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Війна

Кількість поранених внаслідок атаки у Харкові зросла до шести, ще в 51 людини – гостра реакція на стрес

Одна з бомб впала на територію медзакладу, де перебували 57 пацієнтів. 

Кількість поранених внаслідок атаки у Харкові зросла до шести, ще в 51 людини – гостра реакція на стрес
Фото: Національна поліція в Telegram

Кількість поранених внаслідок російського обстрілу КАБами Харкова зросла до шести. Вони отримали поранення склом.

В понад 50 людей – гостра реакція на стрес. Всі потерпілі перебували в медичному закладі в Салтівському районі, що потрапив під удар, повідомили в ДСНС і голова ОВА Олег Синєгубов. 

“Одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована одноповерхова будівля гаражу, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Сталося 2 осередки займання”, – розповіли рятувальники. 

У поліції уточнили, що внаслідок атаки знищено гаражні бокси, пошкоджено 19 автомобілів, вибухова хвиля вибила вікна та двері в одному з корпусів лікарні. 

"Постраждали 57 пацієнтів – 51 особа отримала гостру реакцію на стрес, ще шестеро були поранені уламками скла. Усіх потерпілих евакуйовано та переведено до іншої лікарні", – розповіли в поліції.

Постраждала лікарня в Харкові
Фото: Національна поліція в Telegram
Постраждала лікарня в Харкові

Наслідки обстрілу Харкова 13 жовтня
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки обстрілу Харкова 13 жовтня

Пошкоджено територію медзакладу
Фото: ДСНС України в Telegram
Пошкоджено територію медзакладу

