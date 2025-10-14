Кількість поранених внаслідок атаки у Харкові зросла до шести, ще в 51 людини – гостра реакція на стрес

Одна з бомб впала на територію медзакладу, де перебували 57 пацієнтів.

Кількість поранених внаслідок російського обстрілу КАБами Харкова зросла до шести. Вони отримали поранення склом.

В понад 50 людей – гостра реакція на стрес. Всі потерпілі перебували в медичному закладі в Салтівському районі, що потрапив під удар, повідомили в ДСНС і голова ОВА Олег Синєгубов.

“Одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована одноповерхова будівля гаражу, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Сталося 2 осередки займання”, – розповіли рятувальники.

У поліції уточнили, що внаслідок атаки знищено гаражні бокси, пошкоджено 19 автомобілів, вибухова хвиля вибила вікна та двері в одному з корпусів лікарні.

"Постраждали 57 пацієнтів – 51 особа отримала гостру реакцію на стрес, ще шестеро були поранені уламками скла. Усіх потерпілих евакуйовано та переведено до іншої лікарні", – розповіли в поліції.

Фото: Національна поліція в Telegram Постраждала лікарня в Харкові

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки обстрілу Харкова 13 жовтня