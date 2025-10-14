​За добу на фронті відбулося 190 боєзіткнень, 65 - на Покровському напрямку

Розпочалася 1 329 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 315 обстрілів, з них 69 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 214 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Барвінівка, Залізничне Запорізької області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки, Лиману й Дробишевого.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Миролюбівка, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 200 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки окупантів.