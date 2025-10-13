РФ обстріляла житлові квартали Херсона, поранено жінку

Її доставлено до лікарні у стані середньої тяжкості.

Вночі та сьогодні зранку росіяни обстріляли житлові квартали Дніпровського і Корабельного районів Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Поранення отримала 40-річна жінка, яка на момент атаки була у власній оселі. Її доставлено до лікарні у стані середньої тяжкості.

“Соціальні працівники Херсонської МВА надають усім жителям пошкоджених будинків та квартир необхідні консультації”, ‒ підкреслив очільник адміністрації.