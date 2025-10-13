РФ обстріляла житлові квартали Херсона, поранено жінку

Вночі та сьогодні зранку росіяни обстріляли житлові квартали Дніпровського і Корабельного районів Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Поранення отримала 40-річна жінка, яка на момент атаки була у власній оселі. Її доставлено до лікарні у стані середньої тяжкості.
“Соціальні працівники Херсонської МВА надають усім жителям пошкоджених будинків та квартир необхідні консультації”, ‒ підкреслив очільник адміністрації.
- Протягом 12 жовтня росіяни поранили в Херсонській громаді п’ятьох людей. Ворог бив по чотирьох населених пунктах.