На Львівщині ​заступник командира військової частини відправляв солдатів класти бруківку замість служби

На Львівщині викрили заступника командира однієї з військових частин, який відправляв військовослужбовців виконувати приватні роботи - замість служби вони клали бруківку, робили ремонт у його будинку та навіть встановлювали пам’ятники на могилах.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань

"За даними слідства, заступник командира "допомагав" знайомому підприємцю, який скаржився, що немає робітників для укладання бруківки. За його проханням командир "виділи" кількох військових, які фактично працювали на підприємця", - йдеться в повідомленні.

Упродовж березня – вересня 2025 року ці військові, отримуючи грошове забезпечення у частині, укладали бруківку на кількох об’єктах у межах Львівської області. Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори. Сума завданої шкоди державному бюджетe наразі встановлюється.

Фото: ДБР

Також встановлено, що під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині, також вони встановлювали пам’ятники на могилах його батьків.

За попередньою інформацією, посадовець перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини.

Фото: ДБР

Заступнику командира повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 1 млн грн. Його також відсторонено від посади.