Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Трамп "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk

Втім, президент США спочатку хоче дізнатись, для чого саме ці ракети будуть використані.

Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Також президент США зазначив, що перед остаточним рішенням хоче дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скерують.

"Я ставитиму запитання. Я не хочу бачити ескалацію", - наголосив Трамп.

Крім того, американський лідер знову нагадав, що це "жахлива війна", де гинуть 5-8 тис. людей щотижня і вона ніколи б не мала починатися.

Що відомо про передачу Tomahawk Україні

У липні The Washington Post писала, що Трамп розглядав можливість відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, однак наразі їх у списку постачання немає.
