Трамп "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk

Втім, президент США спочатку хоче дізнатись, для чого саме ці ракети будуть використані.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Також президент США зазначив, що перед остаточним рішенням хоче дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скерують.

"Я ставитиму запитання. Я не хочу бачити ескалацію", - наголосив Трамп.

Крім того, американський лідер знову нагадав, що це "жахлива війна", де гинуть 5-8 тис. людей щотижня і вона ніколи б не мала починатися.

Що відомо про передачу Tomahawk Україні

У липні The Washington Post писала, що Трамп розглядав можливість відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, однак наразі їх у списку постачання немає.