Трамп "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Також президент США зазначив, що перед остаточним рішенням хоче дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скерують.
"Я ставитиму запитання. Я не хочу бачити ескалацію", - наголосив Трамп.
Крім того, американський лідер знову нагадав, що це "жахлива війна", де гинуть 5-8 тис. людей щотижня і вона ніколи б не мала починатися.
Що відомо про передачу Tomahawk Україні
-
США розглядають можливість передачі далекобійних ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення за президентом Дональдом Трампом, заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.
-
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом надання Україні далекобійної зброї, але не уточнив, якої саме.
-
Раніше медіа писали, що президент України просив у Трампа ракети “Томагавк” для ударів углиб Росії.
-
Спецпредставник президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог дистанціювався від своїх попередніх коментарів щодо планів США відповісти на запит президента України Володимира Зеленського щодо американських крилатих ракет далекого радіуса дії “Томагавк” для здійснення ударів по території Росії.
-
Український президент раніше заявив, що Трамп підтримав удари по енергетичній інфраструктурі і по місцях виробництва ракет і дронів у Росії, якщо та завдаватиме аналогічних ударів по Україні.
-
Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американській адміністрації стверджує, що Сполучені Штати надаватимуть Україні розвідувальні дані для здійснення далекобійних ракетних ударів по об'єктах енергетики Росії.
У липні The Washington Post писала, що Трамп розглядав можливість відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, однак наразі їх у списку постачання немає.