​Венс: США розглядають можливість передачі ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення за Трампом

США розглядають можливість передачі далекобійних ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення за президентом Дональдом Трампом.

Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс у коментарі Fox News.

"Ви поставили запитання про Tomahawk. Це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент... Нехай про це говорить президент, але я знаю, що ми говоримо про це просто зараз", - сказав Венс.

Він додав, що Трамп діятиме в інтересах США і це основний принцип, який лежить в основі його рішень у зовнішній та оборонній політиці.

"Той самий принцип ми застосовуватимемо під час відповіді на питання про ракети Tomahawk", - резюмував він.

У цьому ж інтерв'ю Венс також повідомив, що впродовж останніх тижнів Росія відмовилась від двосторонніх зустрічей із Україною та тристоронніх за участю Трампа або інших посадовців його адміністрації.