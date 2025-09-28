У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
​Венс: США розглядають можливість передачі ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення за Трампом

"Трамп діятиме в інтересах США і це основний принцип, який лежить в основі його рішень у зовнішній та оборонній політиці".

Віце-президент США Дж Д Венс
Фото: EPA/UPG

США розглядають можливість передачі далекобійних ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення за президентом Дональдом Трампом.

Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс у коментарі Fox News.

"Ви поставили запитання про Tomahawk. Це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент... Нехай про це говорить президент, але я знаю, що ми говоримо про це просто зараз", - сказав Венс. 

Він додав, що Трамп діятиме в інтересах США і це основний принцип, який лежить в основі його рішень у зовнішній та оборонній політиці.

"Той самий принцип ми застосовуватимемо під час відповіді на питання про ракети Tomahawk", - резюмував він.

У цьому ж інтерв'ю Венс також повідомив, що впродовж останніх тижнів Росія відмовилась від двосторонніх зустрічей із Україною та тристоронніх за участю Трампа або інших посадовців його адміністрації.
