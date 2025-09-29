Росія вийшла з Європейської конвенції із запобігання катуванням

Росія більше не зобов'язана допускати міжнародних інспекторів до місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Російський диктатор Владімір Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції із запобігання катуваннь та нелюдського або принижуючого гідність поводження чи покарання.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на росЗМІ.

У Росії виправдовуються тим, що Європейська конвенція про запобігання катуванням, а також два протоколи до неї більше не діють на території Росії через начебто "відмову Ради Європи забезпечити представництво РФ у статутних органах організації".

Після підписання закону Росія більше не зобов'язана допускати міжнародних інспекторів до місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Європейська конвенція про запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню передбачала для Росії зобов'язання не тільки формально забороняти катування, а й запобігати цьому.

Для цього був створений незалежний міжнародний орган — Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКЗК), який отримав право проводити інспекції в місцях позбавлення волі, щоб виявляти порушення і давати рекомендації щодо поліпшення умов утримання.

Учасниці конвенції зобов'язані співпрацювати з комітетом і надавати йому доступ до будь-яких місць позбавлення волі без обмежень.

Після виключення Росії з Ради Європи в березні 2022 року співпраця з організацією практично припинилася. Комітет неодноразово скаржився на ігнорування Москвою запитів — зокрема щодо візитів до колоній.