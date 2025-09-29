Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Росія вийшла з Європейської конвенції із запобігання катуванням

Росія більше не зобов'язана допускати міжнародних інспекторів до місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Росія вийшла з Європейської конвенції із запобігання катуванням
Фото: EPA/UPG

Російський диктатор Владімір Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції із запобігання катуваннь та нелюдського або принижуючого гідність поводження чи покарання.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на росЗМІ.

У Росії виправдовуються тим, що Європейська конвенція про запобігання катуванням, а також два протоколи до неї більше не діють на території Росії через начебто "відмову Ради Європи забезпечити представництво РФ у статутних органах організації".

Після підписання закону Росія більше не зобов'язана допускати міжнародних інспекторів до місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Європейська конвенція про запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню передбачала для Росії зобов'язання не тільки формально забороняти катування, а й запобігати цьому. 

Для цього був створений незалежний міжнародний орган — Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКЗК), який отримав право проводити інспекції в місцях позбавлення волі, щоб виявляти порушення і давати рекомендації щодо поліпшення умов утримання. 

Учасниці конвенції зобов'язані співпрацювати з комітетом і надавати йому доступ до будь-яких місць позбавлення волі без обмежень.

Після виключення Росії з Ради Європи в березні 2022 року співпраця з організацією практично припинилася. Комітет неодноразово скаржився на ігнорування Москвою запитів — зокрема щодо візитів до колоній.

  • Міжнародний комітет Червоного Хреста не має вільного доступу до українських військовополонених у Росії та на тимчасово окупованих територіях. РФ показує лише тих полонених, які є у відносно доброму стані.
