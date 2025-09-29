В Єврокомісії вважають, що "антидронова стіна" ЄС може бути вибудувана за рік

У Єврокомісії вважають, що протягом року можна створити систему протидії ворожим безпілотникам.

Про це заявив офіційний представник ЄК Тома Реньє, передає "Інтерфакс-Україна".

"Один рік - це реалістичний термін. Тепер ми працюватимемо з державами-членами, щоб до цього дійти", - сказав він на брифінгу, коментуючи підсумки наради країн ЄС та України, присвяченій ініціативі "збудувати стіну проти безпілотників".

За словами Реньє, на нараді "відбувся продуктивний обмін думками", і її учасники дізналися багато від української сторони щодо боротьби проти безпілотників. У заході взяв участь представник НАТО, і співпраця ЄК з Альянсом щодо цієї проблеми на цьому не закінчиться.

"У продовження (наради, - ред.) тепер належить обговорити це з іншими державами-членами. Це відбудеться в жовтні в рамках Європейської ради. Ідея в тому, щоб швидко визначитися, якою мірою ми можемо просунутися", - зазначив представник ЄК.

На запитання, чи передбачає проєкт знищення всіх дронів, що прилітають, Реньє відповів, що вважає за краще в цьому проявити обережність.

"Це державам-членам вирішувати, це в їхній національній компетенції. З нашого боку, ми їм полегшуємо завдання, через забезпечення синергії між ними, щоб мати впевненість у створенні "стіни", що захищає нас від вторгнення дронів", - пояснив він.

Водночас Реньє підтвердив, що "антидронова стіна" має подвійну функцію: виявлення дронів і реакція на їхні прильоти.